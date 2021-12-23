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  • Cadillac C120R: неофициальный люксовый суперкар на базе Chevrolet Corvette

Cadillac C120R: неофициальный люксовый суперкар на базе Chevrolet Corvette

23.12.2021 41 0 0

Американское тюнинг-ателье Competition Carbon, специализирующееся на изготовлении сложных углепластиковых кузовных обвесов для спорткаров, решила превратить современный среднемоторный Chevrolet Corvette С8 в суперкар Cadillac. Готовую машину обещают показать на выставке SEMA в следующем году.

 

Competition Carbon специализируется на визуальном тюнинге и создаёт монструозные углепластиковые обесы для американских, европейских и японских спорткаров, но главный объект для переделок — это Corvette разных лет выпуска, на нём специалисты американского ателье набили руку больше всего. Теперь они хотят пойти дальше и на базе Corvette актуального поколения С8 реализовать мечту Cadillac о собственном среднемоторном суперкаре.

Cadillac Cien
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Cadillac Cien
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Cadillac Cien
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В 2002 году Cadillac к столетию марки представил на автосалоне в Детройте эффектный приземистый концепт Cien с 7,5-литровым мотором V12 мощностью 760 л.с. Это был не просто шоукар, а полностью рабочая машина, доведённая до ума британской компанией Prodrive. Увы, серийным Cien так и не стал, но впоследствии не раз мелькал в компьютерных играх и кинофильмах.

Казалось бы, современный среднемоторный Chevrolet Corvette, дебютировавший в 2019 году, — идеальная база для суперкара Cadillac, но руководство General Motors пока не даёт никаких намёков на появление у Corvette C8 люксового родственника, так что вакантное место в модельном ряду Cadillac решила занять фирма Competition Carbon со своей впечатляющей конверсией.

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Проект, получивший неофициальное название Cadillac C120R (официальное — просто C120R, без указания марки Cadillac, но цифра 120 намекает на то, что машина приурочена к 120-летию Cadillac), уже довольно детально проработан, ателье опубликовало в своём Инстаграме несколько изображений. Как видно, исходный Corvette C8 получил полностью новое наружное оперение с характерными для Cadillac острыми гранями и плоскими поверхностями.

Для кормы C120R предусмотрен накладной, заходящий на крышу воздухозаборник, регулируемое антикрыло и развитый диффузор, а четырёхстволка выхлопа расположена намного выше, чем у Corvette C8.

О двигателе пока ничего не сказано, но, скорее всего, это будет топовый на данный момент для Corvette 5,5-литровый атмосферный V8 LT6 мощностью 679 л.с. К 2023 году Competition Carbon планирует изготовить также открытую версию C120R с неким двигателем V12. О тиражах и ценах говорить пока рано, будем следить за этим интересным проектом.

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