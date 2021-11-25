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Cadillac готовится к дебюту Celestiq, который может пройти в начале следующего года

25.11.2021 67 0 0

Предполагается, что презентация флагманского электрического седана американского бренда пройдёт в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.

 

Марка Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. В целом, дела у бренда на домашнем рынке обстоят неплохо. Конечно, по итогам «ковидного» 2020 года был зафиксировал «минус»: тогда дилеры реализовали 129 495 машин, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Однако уже в текущем году бренд в Штатах вернулся к положительной динамике: за первые три квартала клиенты купили 95 925 единиц (на 10,8% больше, чем в январе-сентябре 2020-го).

На фото: концепт Cadillac Celestiq

Концерн GM в течение последних нескольких лет активно занимается разработкой электрокаров, на это он «бросил» такие активы как Chevrolet, GMC, а также Cadillac. Совсем недавно мы сообщали о том, что электрический паркетник Cadillac Lyriq скоро закончит серию тестов, необходимых для подготовки к производству в США. Тем временем, приём заказов на эту новинку уже стартовал в Китае.

В дальнейшем «зелёная» линейка американского бренда пополнится ещё одной новинкой, которая была анонсирована ранее. Речь идёт о флагманском электрическом седане Celestiq. В компании пока официально так и не назвали дату презентации новинки, отметив лишь, что она пройдёт в 2022 году.

Однако по предварительным данным, «батарейную» новинку представят уже довольно скоро. По сведениям GM Authority, дебют Cadillac Celestiq пройдёт в начале января 2022 года, вероятно, в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES), которая ежегодно проходит в это время в Лас-Вегасе (США). Ближайшее мероприятие пройдёт с 5 по 8 января.

В основе Celestiq лежит платформа Ultium, на которой также базируется «электропаркетник» Lyriq, а ещё большой пикап и полноразмерный внедорожник GMC Hummer EV. Отметим, максимальный запас хода у моделей на этой «тележке» с батареями, разработанными совместно с корейской компанией LG Chem, составляет 644 км. Какой окажется дальнобойность флагманского «зелёного» седана, пока неизвестно.

Ранее модель в статусе концепта мельком показали на тизерах, известно, что передняя часть у Celestiq выполнена в том же стиле, что и у кроссовера Lyriq. Кроме того, компания немного раскрыла салон: был показан, в частности, сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Он представляет собой табло, растянутое практически на всю ширину передней панели, чем напоминает Hyperscreen разработки Mercedes-Benz. Отдельные дисплеи будут и у пассажиров, сидящих на задних креслах Cadillac Celestiq. Также на распространённых ранее изображениях видна стеклянная крыша, степень прозрачности которой регулируется.

Сообщается также ориентировочный ценник будущего электрического седана: не исключено, что за Cadillac Celestiq покупателям придётся отдать не менее 200 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 14,9 млн рублей по текущему курсу.

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