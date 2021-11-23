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  • Cadillac готовит Lyriq к производству: большая часть испытаний уже позади

Cadillac готовит Lyriq к производству: большая часть испытаний уже позади

23.11.2021 121 0 0

Электрический кроссовер проехался по специальному тестовому маршруту, который включал в себя езду по трассе, городским улицам и сельской местности.

 

Марка Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. Напомним, первый тизер «зелёного» паркетника бренд опубликовал ещё в марте 2020-го. Тогда же была представлена новая платформа, которую GM создал для электромобилей входящих в его состав марок. Изначально премьера Lyriq была назначена на апрель и должна была пройти в рамках автосалона в Нью-Йорке, но этому помешала пандемия коронавируса. В итоге компания отложила дебют: концепт показали в августе 2020-го, а серийную версию – в апреле 2021 года. Сейчас Cadillac продолжает готовить электрическую новинку к производству.

В ходе этой подготовки к началу серийного выпуска прототипы проходят дорожные испытания в различных условиях эксплуатации. В компании рассказали, что для «зелёной» модели был создан специальный маршрут, предполагающий езду по скоростной трассе, городским улицам и сельской местности. Как отметили в Cadillac, тестирование Lyriq на данный момент завершено уже на 80%. То есть большая часть испытаний уже позади, а значит, инженерам остались только финальные точные настройки.

Помимо обычных физических тестов в различных погодных условиях, разработчики «батарейного» паркетника проводили и виртуальные испытания новинки. Всё это в компании объясняют весьма непростой задачей, которую они возложили на Lyriq – изменить ожидания клиентов в отношении электрических автомобилей класса люкс.

У Cadillac Lyriq развесовка по осям почти 50/50, низкий центр тяжести, многорычажная подвеска спереди и сзади. Кроме того, по словам ведущего инженера-разработчика Тодда Брудера, у модели «исключительная» жёсткость кузова на кручение, он отметил, что команде удалось добиться высокой отзывчивости систем рулевого управления и подвески.

Как мы уже упоминали, Lyriq базируется на модульной электромобильной платформе Ultium, которая также лежит в основе пикапа и внедорожника GMC Hummer EV. Расстояние между осями у паркетника Cadillac составляет 3094 мм, длина – 4996 мм, ширина – 1977 мм, а высота – 1623 мм. Снаряженная масса в базовой комплектации равна 2545 кг.

По плану производство Lyriq начнётся весной 2022 года, выпуск электрокаров наладят на заводе GM в Спринг-Хилле (штат Теннесси). Первыми с конвейера сойдут автомобили приветственной серии Debut Edition. У такого автомобиля задний привод, комплекс современных технологий, а также тяговый аккумулятор ёмкостью 100,4 кВт*ч. Запас хода такого паркетника на одной зарядке составит 483 км (расчёт вели по циклу EPA). Отдача электродвигателя составляет 346 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм.

Отметим, дилеры Cadillac уже не принимают заказы на Lyriq в лимитированной версии Debut Edition. Приём заявок на остальные исполнения «электрокроссовера» в США стартует летом 2022 года. Тем временем, на прошлой неделе стартовали предзаказы на новинку в Китае. За первый час «поднебесные» дилеры оформили свыше тысячи заявок. Стоимость новинки в КНР составляет 439 700 юаней, что эквивалентно примерно 5,11 млн рублей по текущему курсу.

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