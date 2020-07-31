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  • Cadillac готовится к презентации Lyriq: появился новый тизер кроссовера

Cadillac готовится к презентации Lyriq: появился новый тизер кроссовера

31.07.2020 53 0 0

Американская марка в онлайн-формате покажет прототип своей первой электрической модели уже на следующей неделе.

 

Cadillac распространил первый тизер будущего паркетника Lyriq ещё в марте текущего года – в ходе презентации новой платформы, созданной концерном General Motors специально для будущих электрокаров входящих в его состав марок. В Cadillac изначально предполагали, что премьера новинки продёт в апреле в рамках Нью-Йоркского автосалона, однако из-за пандемии коронавируса дебют решили перенести (буквально через несколько дней после этого объявления была отменена и сама выставка). В конце прошлого месяца стала известна новая дата – электрокроссовер Lyriq покажут в Сети примерно через неделю.

На фото: концепт Cadillac EV

Как сообщалось ранее, компания пока что покажет прототип новинки, но ожидается, что это будет версия, приближенная к серийному воплощению. При этом новый шоу-кар, судя по всему, спереди практически повторит концепт Cadillac EV, который бренд представил ещё в начале 2019 года. Отличия заметны в декоре, к примеру, у Lyriq в «жабрах» имеются дополнительные вертикальные светодиодные элементы. Ожидается, что в салоне останется 34-дюймовый тачскин информационно-развлекательной системы от концепта.

Теперь же марка опубликовала новый тизер, в котором запечатлена лишь часть автомобиля. На фото попался порт для зарядки электромобиля – он скрывается за сдвижной панелью левого переднего крыла. Вероятно, там же можно будет и хранить кабель для «заправки» батареи. Кроме того, в этом же кадре видно часть колеса с диском, у которого, судя по снимку, есть карбоновые вставки.

Cadillac Lyriq получил в основу новую модульную платформу GM, которую мы упоминали ранее. На этой же «тележке» стоят беспилотный шатл Cruise Origin и электрические пикап и внедорожник GMC Hummer (грузовик компания намерена представить осенью). Батареи Ultium созданы вместе с корейской компанией LG Chem, их ёмкость варьируется от 50 до 200 кВт*ч. В случае топового варианта запас хода на одной зарядке составит около 645 км.

По предварительным данным, первым рынком для электрокроссовера Cadillac станет Китай, ожидается, что здесь модель начнут продавать уже в следующем году. Тогда как до дилеров в Штатах Lyriq доберётся лишь в 2022-ом. На нашем рынке «зелёный» кросс бренда вряд ли будет представлен: на сегодняшний день продажи электромобилей у нас очень слабые, а инфраструктура для такого транспорта находится «в зачаточном состоянии». 

На фото: концепт Cadillac EV

Недавно Kolesa.ru сообщал о том, что в General Motors поделились планами на ближайшие годы: концерн намерен выпустить не менее 20 новинок к 2023 году. От Cadillac в их числе будет не только Lyriq, но и ещё три «розеточных» кроссовера: компактный электрический SUV размером с XT4 и пара трёхрядных моделей – кроссовер (вероятно, схожим габаритами с XT6) и внедорожник, который будет базироваться «на ДНК» Escalade. Также в числе новых моделей Кадиллака есть анонсированный ранее представительский седан Celestiq, который придёт на смену уходящему с рынка США бензиновому CT6.

В свою очередь Chevrolet привнесёт «в общий котёл» новый Bolt и паркетник Bolt EUV, а у Buick ожидается два электрических кроссовера: вероятно, один из них получит традиционный пятидверный кузов, а у второго будет купеобразная форма.

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