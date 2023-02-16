Новинки ×
  • Cadillac в этом году представит три новинки, одной из них может стать SUV начального уровня

Cadillac в этом году представит три новинки, одной из них может стать SUV начального уровня

16.02.2023 69 0 0

Производство анонсированных электромобилей по плану американского концерна GM должно стартовать в следующем году.

Марка Cadillac входит в состав концерна General Motors, который взял курс на «озеленение». Согласно данным сайта Carsalesbase, в течение последних нескольких лет продажи автомобилей марки в США снижались. Так, за первые три квартала дилеры бренда реализовали на домашнем рынке 95 591 шт., что на 0,3% меньше, чем в январе-сентябре 2022-го. В компании ждут, что к уверенному росту Cadillac вернут разрабатываемые электрические новинки. Ждать их долго не придётся.

На фото: Cadillac Lyriq

Как сообщает Carscoops.com со ссылкой на глобального вице-президента Cadillac Рори Харви, в текущем году бренд представит сразу три новых электромобиля. Подробностей об этих новинках пока мало. По словам топ-менеджера, согласно плану GM, производство анонсированных «зелёных» моделей должно стартовать в следующем году. При этом сроки начала продажи новинок будут варьироваться в зависимости от рынка.

Рори Харви также отметил, что производство как минимум одного из будущих электромобилей будет налажено на заводах в разных странах, то есть выпуск новинки, очевидно, будет налажен и в Штатах, и в Китае.

Пока что в руководстве Cadillac не раскрывают деталей о новинках: в компании даже отказались говорить о том, к какому сегменту относятся анонсированные электромобили. Предполагается, что одной из них станет кроссовер начального уровня: ранее фотошпионы ловили замаскированный прототип небольшого SUV в ходе дорожных тестов.

На фото: салон Cadillac Lyriq

Судя по тем снимкам, электрический паркетник оформлен в том же стиле, что и Cadillac Lyriq. Ожидается, что у него будет подобная заглушка на месте решётки радиатора и похожая головная оптика. У «младшего брата» Lyriq более скромные габариты, сильно наклонённое ветровое стекло, а также ярко выраженная за счёт выштамповок на боковинах «талия» и укороченная задняя часть.

Эскиз «младшего брата» Cadillac Lyriq

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, что у Cadillac Lyriq может появиться «младший брат». Тогда был опубликован эскиз концепта, над внешностью которого поработал дизайнер General Motors Джейсон Чен. Судя по тому изображению, у модели могут быть короткие передний и задний свесы, массивный капот, покатая линия крыши и колёсные диски большого диаметра, обутые в низкопрофильную резину.

По предварительным данным, в основу нового электрического кроссовера Cadillac ляжет платформа BEV3: на ней же базируются кроссовер Lyriq, а также другие модели концерна GM – Chevrolet Blazer EV и Equinox EV. Официальная информация о технике этого «зелёного» паркетника появится позже.

На фото: Cadillac Celestiq
1 / 3
На фото: Cadillac Celestiq
2 / 3
На фото: Cadillac Celestiq
3 / 3

Не исключено, что двумя другими новинками, которые дебютируют в текущем году, станут электрическая версия Cadillac Escalade, а также некий новый «зелёный» семиместный SUV. В ходе беседы Рори Харви также отметил, что производство роскошной модели Celestiq стартует ближе к концу текущего года.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Cadillac

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьера Корни уходят в Chery: первое знакомство с Kaiyi E5 О том, как идет подготовка к перезапуску завода «Москвич» и началу крупноузловой сборки автомобилей китайского партнера, нас информировали чуть ли не ежедневно, в режиме реального времени. А... 84 0 0 16.02.2023
Статьи / Интересно Ручная коробка, но две педали: что такое полуавтоматическая КП Saxomat и как она работает Центробежное сцепление, как у скутера или газонокосилки, на автомобиль? Это не бред и не гаражно-алкогольный креатив, а вполне себе жизнеспособная конструкция, которой много лет комплектовал... 225 1 0 16.02.2023
Статьи / Двигатели Вопросов хватает без турбин, ТНВД и алюсила: изучаем проблемы моторов Hyundai Theta 2,0 и 2,4 Надежность моторов в нынешние времена актуальна как никогда. Большинство автомобилистов считает атмосферники объемом 1,5-2,5 литра с обычным распределенным впрыском и чугунными гильзами самы... 688 0 1 15.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11632 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10099 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9535 4 3 08.11.2022
Change privacy settings