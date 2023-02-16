Cadillac в этом году представит три новинки, одной из них может стать SUV начального уровня

Марка Cadillac входит в состав концерна General Motors, который взял курс на «озеленение». Согласно данным сайта Carsalesbase, в течение последних нескольких лет продажи автомобилей марки в США снижались. Так, за первые три квартала дилеры бренда реализовали на домашнем рынке 95 591 шт., что на 0,3% меньше, чем в январе-сентябре 2022-го. В компании ждут, что к уверенному росту Cadillac вернут разрабатываемые электрические новинки. Ждать их долго не придётся.

На фото: Cadillac Lyriq

Как сообщает Carscoops.com со ссылкой на глобального вице-президента Cadillac Рори Харви, в текущем году бренд представит сразу три новых электромобиля. Подробностей об этих новинках пока мало. По словам топ-менеджера, согласно плану GM, производство анонсированных «зелёных» моделей должно стартовать в следующем году. При этом сроки начала продажи новинок будут варьироваться в зависимости от рынка.



Рори Харви также отметил, что производство как минимум одного из будущих электромобилей будет налажено на заводах в разных странах, то есть выпуск новинки, очевидно, будет налажен и в Штатах, и в Китае.



Пока что в руководстве Cadillac не раскрывают деталей о новинках: в компании даже отказались говорить о том, к какому сегменту относятся анонсированные электромобили. Предполагается, что одной из них станет кроссовер начального уровня: ранее фотошпионы ловили замаскированный прототип небольшого SUV в ходе дорожных тестов.

На фото: салон Cadillac Lyriq

Судя по тем снимкам, электрический паркетник оформлен в том же стиле, что и Cadillac Lyriq. Ожидается, что у него будет подобная заглушка на месте решётки радиатора и похожая головная оптика. У «младшего брата» Lyriq более скромные габариты, сильно наклонённое ветровое стекло, а также ярко выраженная за счёт выштамповок на боковинах «талия» и укороченная задняя часть.



Эскиз «младшего брата» Cadillac Lyriq

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, что у Cadillac Lyriq может появиться «младший брат». Тогда был опубликован эскиз концепта, над внешностью которого поработал дизайнер General Motors Джейсон Чен. Судя по тому изображению, у модели могут быть короткие передний и задний свесы, массивный капот, покатая линия крыши и колёсные диски большого диаметра, обутые в низкопрофильную резину.

По предварительным данным, в основу нового электрического кроссовера Cadillac ляжет платформа BEV3: на ней же базируются кроссовер Lyriq, а также другие модели концерна GM – Chevrolet Blazer EV и Equinox EV. Официальная информация о технике этого «зелёного» паркетника появится позже.

На фото: Cadillac Celestiq 1 / 3 На фото: Cadillac Celestiq 2 / 3 На фото: Cadillac Celestiq 3 / 3

Не исключено, что двумя другими новинками, которые дебютируют в текущем году, станут электрическая версия Cadillac Escalade, а также некий новый «зелёный» семиместный SUV. В ходе беседы Рори Харви также отметил, что производство роскошной модели Celestiq стартует ближе к концу текущего года.

