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  • Ещё один кроссовер GM: у Cadillac Lyriq может появиться «младший брат»

Ещё один кроссовер GM: у Cadillac Lyriq может появиться «младший брат»

10.10.2022 99 0 0

Пока что проект потенциальной новинки существует только в виде виртуального концепта, который был создан дизайнером General Motors.

 

Бренд Cadillac входит в состав американского концерна GM. Судя по статистике Carsalesbase, в течение пары лет продажи автомобилей марки на домашнем рынке снижались. К примеру, по итогам 2021 года американцы купили 118 331 шт., что на 8,6% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году минус намного скромнее: дилеры реализовали в Штатах 95 591 шт. (на 0,3% меньше, чем годом ранее). В компании предполагают, что вернуться к росту бренду помогут электрические новинки.

На фото: Cadillac Lyriq

Так, в конце марта текущего года стартовало производство «зелёного» кроссовера Cadillac Lyriq для американского рынка, позже начались продажи этой новинки. Однако на этом компания, очевидно, останавливаться не планирует. В дальнейшем у Lyriq может появиться «младший брат» – над возможным дизайном такого автомобиля уже подумал дизайнер General Motors Джейсон Чен.

Будущая потенциальная новинка пока существует только в виде виртуального концепта. Судя по подготовленному эскизу, дизайн паркетника, вероятно, будет многое заимствовать у «старшего брата» Cadillac Lyriq. При этом у него более спортивные пропорции, короткие передний и задний свесы, массивный капот, покатая линия крыши и колёсные диски большого диаметра, обутые в низкопрофильную резину.

Эскиз виртуального концепта новинки Cadillac

Визуальное сходство новинки с Lyriq видно в форме кузова, мускулистых крыльях, узких полосах основного блока фар, а также светодиодных вертикальных полосах дневных ходовых огней. Не исключено, что автомобиль, изображённый на эскизе, по задумке художника имеет заглушку на месте решётки радиатора, оформленную примерно так же, как у «ближайшего родственника».

На фото: Cadillac Lyriq

Если бы подобной модели дали «зелёный свет», она, скорее всего, разделила бы «начинку» с Lyriq. Напомним, на старте продаж этот кроссовер предложили с единственным электродвигателем мощностью 346 л.с. (его максимальный крутящий момент равен 440 Нм). У такой версии ёмкость тягового аккумулятора составляет 100 кВт*ч, а на одной зарядке он может проехать до 483 км (расчёт вели по циклу EPA). Такой паркетник разгоняется с места почти до «сотни» (до 96 км/ч) за 6,0 секунды.

На фото: салон Cadillac Lyriq

Стоит отметить, что ранее сообщалось и о других вариантах «начинки» для Cadillac Lyriq, одной из них обещает стать двухмоторная установка для полноприводной модификации. Предполагается, что её совокупная мощность составит примерно 500 л.с., более точной информацией о технике в компании пока так и не поделились.

В случае если у Cadillac Lyriq действительно появится «младший брат», он, очевидно, окажется доступнее по цене. Отметим, согласно официальному сайту бренда в США, за «базовый» Lyriq сейчас просят не менее 62 990 долларов. Для сравнения, за начальную версию актуального кроссовера XT6 американцам необходимо платить минимум 48 595 долларов, а ценник Escalade стартует с отметки 79 795 долларов.

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