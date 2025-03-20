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«Цезарь Сателлит» рассказал, как работают мониторинговые центры компании

20.03.2025 42 0 0

Компания «Цезарь Сателлит», крупнейший в России оператор телематических услуг и комплексной безопасности, приоткрыла завесу тайны и впервые пустила журналистов в один из своих мониторинговых центров.

Мониторинговые центры в компании называют своим сердцем – это действительно ключевой элемент экосистемы, который играет важнейшую роль во всех внутренних процессах. Центры работают на основе телематической платформы собственной разработки, которая обрабатывает более 6 000 000 сигналов тревоги и 2 000 000 звонков в год. В смену работает более 100 операторов, которые говорят на русском и английском языках.

Мониторинговый центр обеспечивает клиентам компании круглосуточную поддержку, позволяя операторам обрабатывать входящий запрос не более чем за 100 секунд от поступления сигнала в «Цезарь Сателлит» до реагирования на ситуацию. За оперативное решение проблем отвечает более 5000 групп быстрого реагирования. 

Экипажи координируются с помощью специальной системы «Меркурий». У каждого сотрудника оперативной группы есть мобильное приложение Cesar Guard, в котором можно увидеть координаты объекта, на котором сработала сигнализация, быстрейший маршрут до него и картинку с камер на нём. Для скорейшего реагирования оперативные бригады не базируются в одном месте, а рассредоточены по городу.

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За это тоже отвечает «Меркурий» – оптимальную карту расстановки мобильных экипажей рассчитывает искусственный интеллект с учётом дорожной ситуации, времени суток, расположения объектов охраны, степени риска и количества групп. Управление осуществляется в реальном времени и под конкретные задачи, причём после отрабатывания тревоги экипаж не должен возвращаться в исходную точку – система вычислит для него новую локацию. 

Центр обработки данных отвечает современному стандарту безопасности Tier III. Всего же у компании «Цезарь Сателлит» четыре собственных мониторинговых центра – в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Самаре.

авто и общество безопасность
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