Changan анонсировал большой кроссовер Deepal S09 для российского рынка

Принадлежащий компании Changan бренд Deepal (иные названия – Shenlan или Deep Blue) презентовал флагманский кроссовер с индексом S09 в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2025 года. Живые продажи этой модели стартовали на домашнем рынке, в Китае, в конце мая того же года. Теперь российский офис анонсировал появление этого большого SUV на авторынке РФ, дата старта продаж станет известна позже.
Модель, предназначенная для российского рынка, оснастят последовательной гибридной силовой установкой. В её состав входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который исполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи. Её ёмкость равна 40,18 кВт*ч, на пополнение уровня заряда с 30 до 80% уходит всего 15 минут. Автомобиль снабдили функцией питания внешних электроприборов (V2L).
В движение Deepal S09 приводят электромоторы, установленные на обеих осях. Российский офис марки пока не раскрыл их совокупную отдачу, однако известно, что у китайской версии этот показатель равен 492 л.с. Совокупный запас хода (при полном топливном баке и полностью заряженном аккумуляторе) превышает 1000 км, а при движении только на электротяге кроссовер может проехать до 210 км (по циклу NEDC).
Габаритная длина флагманского кроссовера равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями – 3105 мм. Модель предлагается как с пятиместным, так и с шестиместным салоном, при этом во втором случае предусмотрены третий ряд сидений и два раздельных капитанских кресла во втором ряду. У пятиместной версии объём багажника равен 650 литрам, а со сложенными задними сидениями грузовое пространство можно увеличить до 2310 литров.
Готовящийся к выходу на российский рынок Deepal S09 получил адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, функции удержания в полосе и автоматического экстренного торможения, а также иные водительские ассистенты. Помимо этого, модели положены система кругового обзора с режимом «прозрачное шасси» и восемь подушек безопасности. Зимний пакет включает в себя обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, а также подогрев сидений всех рядов.
Пока что в российском представительстве не показали салон флагманского кроссовера. Отметим, у версии для Китая щиток приборов заменён на проекционный дисплей, а на передней панели у топ-версий установлено сдвоенное табло, объединяющее центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для переднего пассажира (диагональ каждого – 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционной системе Harmony Space 5 от Huawei.
Стоимость Deepal S09 на российском рынке китайский производитель обнародует позже. Стоит ожидать, что флагманский кроссовер окажется дороже по сравнению с «младшим братом» – паркетником Deepal S07, который появился в продаже в июле 2026-го. Напомним, его рекомендованная розничная цена равна 5 289 900 рублей.
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