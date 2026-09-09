Changan анонсировал большой кроссовер Deepal S09 для российского рынка

Принадлежащий компании Changan бренд Deepal (иные названия – Shenlan или Deep Blue) презентовал флагманский кроссовер с индексом S09 в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2025 года. Живые продажи этой модели стартовали на домашнем рынке, в Китае, в конце мая того же года. Теперь российский офис анонсировал появление этого большого SUV на авторынке РФ, дата старта продаж станет известна позже.

На фото: Deepal S09 (версия для китайского рынка)

Модель, предназначенная для российского рынка, оснастят последовательной гибридной силовой установкой. В её состав входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который исполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи. Её ёмкость равна 40,18 кВт*ч, на пополнение уровня заряда с 30 до 80% уходит всего 15 минут. Автомобиль снабдили функцией питания внешних электроприборов (V2L).

В движение Deepal S09 приводят электромоторы, установленные на обеих осях. Российский офис марки пока не раскрыл их совокупную отдачу, однако известно, что у китайской версии этот показатель равен 492 л.с. Совокупный запас хода (при полном топливном баке и полностью заряженном аккумуляторе) превышает 1000 км, а при движении только на электротяге кроссовер может проехать до 210 км (по циклу NEDC).

Габаритная длина флагманского кроссовера равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями – 3105 мм. Модель предлагается как с пятиместным, так и с шестиместным салоном, при этом во втором случае предусмотрены третий ряд сидений и два раздельных капитанских кресла во втором ряду. У пятиместной версии объём багажника равен 650 литрам, а со сложенными задними сидениями грузовое пространство можно увеличить до 2310 литров.

Готовящийся к выходу на российский рынок Deepal S09 получил адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, функции удержания в полосе и автоматического экстренного торможения, а также иные водительские ассистенты. Помимо этого, модели положены система кругового обзора с режимом «прозрачное шасси» и восемь подушек безопасности. Зимний пакет включает в себя обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, а также подогрев сидений всех рядов.

На фото: салон Deepal S09 (версии для китайского рынка)

Пока что в российском представительстве не показали салон флагманского кроссовера. Отметим, у версии для Китая щиток приборов заменён на проекционный дисплей, а на передней панели у топ-версий установлено сдвоенное табло, объединяющее центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для переднего пассажира (диагональ каждого – 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционной системе Harmony Space 5 от Huawei.

Стоимость Deepal S09 на российском рынке китайский производитель обнародует позже. Стоит ожидать, что флагманский кроссовер окажется дороже по сравнению с «младшим братом» – паркетником Deepal S07, который появился в продаже в июле 2026-го. Напомним, его рекомендованная розничная цена равна 5 289 900 рублей.