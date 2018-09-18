Changan CS35: теперь отдельное семейство, но с разными моделями

Changan CS35: теперь отдельное семейство, но с разными моделями

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В Сеть выложили фотографии еще одного «паркетника» с индексом CS35. Внешний облик этой модификации выполнен в стиле Lexus.

Компания Changan готовится вывести на рынок кроссовер CS35 второй генерации, получивший к названию приставку Plus. При этом модель первого поколения остается в строю, более того, покупателям предложат еще одну, третью модификацию – CS35 Mini. Последний вариант официально еще не представлен, но уже известно, как он будет выглядеть – фотографии «мини» появились в министерстве промышленности Китая.

Changan CS35 Mini

Changan CS35 Mini

CS35 Mini – это перелицованная версия «паркетника» Changan CS15, который в Поднебесной выпускают с 2015 года. «Мини» обзавелся новыми капотом, бамперами и оптикой, а также радиаторной решеткой в стиле Lexus. Кстати, компакт не стал первой моделью Changan с такой решеткой – «под Лексус» еще оформили флагманский вседорожник CS95, кросс-купе CS85 и седан Raeton CC.

Changan CS35 Mini

Changan CS35 Mini

Длина CS35 Mini составляет 4135 мм, что на 35 мм больше, чем у CS15, колесную базу новой версии увеличили на 10 мм до 2520 мм. Ширина такая же, как у донорского «паркетника» (1740 мм), а высоту урезали на 5 мм до 1630 мм. Двигатель и коробки «мини» достались от CS15: новинка оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 107 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

В продажу Changan CS35 Mini может поступить до конца текущего года, цены пока не объявлены. Донорский CS15 стоит от 53 900 юаней, что эквивалентно примерно 535 000 рублей по актуальному курсу. Между тем «пятнашка» из линейки Changan не исчезнет – напротив, этот кроссовер тоже скоро переживет рестайлинг.

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Changan CS35 Plus
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Changan CS35 Plus
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Changan CS35 Plus
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Changan CS35 Plus
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Changan CS35 Plus. Одна из главных фишек салона - громкость мультимедиа-системы регулируется с помощью сенсорной плашки, расположенной на передней панели

Новый Changan CS35 Plus до китайских дилеров доберется в октябре, но и его ценник еще не раскрыт. Эта модель сохранила простенькое шасси с полузависимой подвеской сзади, длина такого кросса – 4335 мм (на 165 мм больше, чем у модели первого поколения), ширина – 1825 мм (+15 мм по сравнению с «просто» CS35), высота – 1660 мм (-10 мм), колесная база – 2600 мм (+40 мм). Для CS35 Plus пока заявлены «атмосферник» 1.6 (128 л.с.) и шестиступенчатый «робот» Aisin, а в следующем году модель, вероятно, обзаведется турбомотором 1.4, отдача которого на данный момент неизвестна. Привод – опять же лишь передний.

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Changan CS35 первого поколения, версия для Китая
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Changan CS35 первого поколения, версия для Китая
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Changan CS35 первого поколения, версия для Китая
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Changan CS35 первого поколения, версия для России
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Changan CS35 первого поколения, версия для России
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Changan CS35 первого поколения, версия для России

Что же касается Changan CS35 первого поколения, то этот переднеприводный «паркетник» в Китае доступен с со 125-сильным атмосферным мотором 1.6 и «турбочетверкой» 1.5, выдающей 156 л.с. Базовый двигатель работает в паре с 5МКП или 4АКП, второй комплектуется только «механикой». Цена – от 68 900 юаней (около 684 000 рублей).

Кросс первой генерации продают и в России, сборка Changan CS35 для нашего рынка налажена в Липецкой области. В РФ кроссовер можно купить со 113-сильным бензиновым мотором 1.6, работающим в паре с 5МКП или 4АКП. Цена «тридцать пятого» сегодня — от 959 000 рублей. Новые версии нам пока не светят, нынешний же CS35 в РФ расходится слабо: 811 реализованных в январе-июле 2018-го машин (на 21 единицу меньше, чем за первые семь месяцев 2017-го). Для сравнения, в Китае в прошлом году было продано более 150 000 кроссоверов первого поколения.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайская марка , китайские автомобили , кроссоверы , Changan , CS35
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