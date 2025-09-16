Changan готовится вывести на рынок новый недорогой кроссовер Qiyuan Q05

Компания Changan полностью раскрыла дизайн своего будущего электрического паркетника. По предварительным данным, модель предложат с единственным электромотором на передней оси, батарею можно будет выбрать.

Внешность нового компактного кроссовера Qiyuan Q05 раскрыли еще в августе. Тогда сертификат модели внесли в базу китайского Минпрома, а сам производитель поделился официальными изображениями. Теперь рассекречен и интерьер. Вдобавок местные СМИ выяснили сроки запуска новинки – в продажу она должна поступить в ноябре.

Напомним, Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) – это суббренд компании Changan, созданный специально для электрифицированных моделей. Причем в гамме уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55 Plus/Uni-S. Свежий же кросс является полноценным электрокаром. А еще это третья и самая компактная модель Qiyuan «новой эры», такой Q05 присоединится к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар). То есть старый Qiyuan Q05 с ДВС впоследствии могут убрать из линейки.

Внешность паркетника оформлена в едином ключе со старшей моделью Q07: электрокросс тоже имеет двухъярусную головную оптику и гладкую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Новому Qiyuan Q05 еще достались полускрытые ручки дверей и довольно крупный раздвоенный спойлер. Как и другие свежие модели суббренда, паркетник предложат с автопилотом – над лобовым стеклом есть лидар.

Длина электрического Changan Qiyuan Q05 равна 4435 мм, ширина – 1855, высота – 1595 или 1600 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2735 мм. Для модели предусмотрены 17- и 18-дюймовые колеса.

В салоне установлены сплющенный трехспицевый руль, двухэтажный тоннель и раздельные экраны приборки и мультимедиа. Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и пара подстаканников.

Qiyuan Q05 сертифицирован с единственным электродвигателем мощностью 163 л.с. Предполагается, что мотор установлен на передней оси. Китайцы пишут, что батарею можно будет выбрать: кроссовер предложат с аккумулятором емкостью примерно 42 или 52 кВт*ч. Официально объявлено, что дальнобойность составит 405 и 506 км по циклу CLTC.

Цены нового Changan Qiyuan Q05 еще не озвучены. Местные СМИ считают, что электрокроссовер обойдется где-то в 110 000 – 130 000 юаней, что эквивалентно около 1 275 000 – 1 507 000 рублей по текущему курсу.