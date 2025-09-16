Новинки ×
  Changan готовится вывести на рынок новый недорогой кроссовер Qiyuan Q05

Changan готовится вывести на рынок новый недорогой кроссовер Qiyuan Q05

16.09.2025

Компания Changan полностью раскрыла дизайн своего будущего электрического паркетника. По предварительным данным, модель предложат с единственным электромотором на передней оси, батарею можно будет выбрать.

Внешность нового компактного кроссовера Qiyuan Q05 раскрыли еще в августе. Тогда сертификат модели внесли в базу китайского Минпрома, а сам производитель поделился официальными изображениями. Теперь рассекречен и интерьер. Вдобавок местные СМИ выяснили сроки запуска новинки – в продажу она должна поступить в ноябре.

Напомним, Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) – это суббренд компании Changan, созданный специально для электрифицированных моделей. Причем в гамме уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55 Plus/Uni-S. Свежий же кросс является полноценным электрокаром. А еще это третья и самая компактная модель Qiyuan «новой эры», такой Q05 присоединится к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар). То есть старый Qiyuan Q05 с ДВС впоследствии могут убрать из линейки.

Внешность паркетника оформлена в едином ключе со старшей моделью Q07: электрокросс тоже имеет двухъярусную головную оптику и гладкую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Новому Qiyuan Q05 еще достались полускрытые ручки дверей и довольно крупный раздвоенный спойлер. Как и другие свежие модели суббренда, паркетник предложат с автопилотом – над лобовым стеклом есть лидар.

Длина электрического Changan Qiyuan Q05 равна 4435 мм, ширина – 1855, высота – 1595 или 1600 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2735 мм. Для модели предусмотрены 17- и 18-дюймовые колеса.

В салоне установлены сплющенный трехспицевый руль, двухэтажный тоннель и раздельные экраны приборки и мультимедиа. Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и пара подстаканников.

Qiyuan Q05 сертифицирован с единственным электродвигателем мощностью 163 л.с. Предполагается, что мотор установлен на передней оси. Китайцы пишут, что батарею можно будет выбрать: кроссовер предложат с аккумулятором емкостью примерно 42 или 52 кВт*ч. Официально объявлено, что дальнобойность составит 405 и 506 км по циклу CLTC.

Цены нового Changan Qiyuan Q05 еще не озвучены. Местные СМИ считают, что электрокроссовер обойдется где-то в 110 000 – 130 000 юаней, что эквивалентно около 1 275 000 – 1 507 000 рублей по текущему курсу.

