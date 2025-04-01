Кроссовер Changan Qiyuan Q07 доступен к заказу: богатые комплектации и два варианта начинки

От прочих моделей марки Changan свежий паркетник Qiyuan Q07 отличился дизайном экстерьера и необычными решениями в салоне. Модель предложена в виде гибрида, причем таких версий две.

Новый кроссовер Changan электрифицированного семейства Qiyuan с отдельной эмблемой (оно же Nevo на экспортных рынках) впервые продемонстрировали в декабре 2024-го – тогда он еще был известен под внутризаводским индексом C798. Товарное имя Q07 объявили в начале 2025-го, после чего производитель провел презентацию для китайских СМИ. Ну а теперь в Китае озвучили предварительные цены и открыли прием заказов.

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В основе гибридного кроссовера Changan Qiyuan Q07 лежит платформа SDA «нового поколения». Длина модели равна 4837 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2905 мм. Паркетнику положены 19- или 20-дюймовые колеса. Заявленный объем багажника – аж 763 литра, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1759 литров.

Внешность выполнена в новом для Changan стиле. К слову, в компании особо выделяют то, что над дизайном трудилась интернациональная команда из 31 страны под руководством Клауса Зисиоры (так имя стилиста ранее перевел российский офис Changan, в оригинале – Klaus Zyciora), который прежде работал в концерне Volkswagen. Среди особенностей экстерьера – гладкий «нос», вертикальные блоки фар (над ними расположен двухсекционные дневные ходовые огни), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде рамки задние фонари.

В пятиместном салоне нет привычных приборки и селектора трансмиссии, вместо них – проекционный дисплей и подрулевой рычажок. Двери открываются с помощью кнопок. По центру установлен гигантский тачскрин мультимедийной системы (мультимедиа – с искусственным интеллектом DeepSeek), который можно наклонять в сторону водителя или пассажира. В пассажирский козырек может быть встроен дополнительный дисплей, причем довольно крупный. Отдельный планшет предусмотрен и для задних седоков – он крепится к спинке переднего кресла.

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У Changan Qiyuan Q07 в принципе богатый список доступного оборудования. В зависимости от комплектации кроссовер может иметь стеклянную крышу, подогрев и вентиляцию всех сидений (передние еще бывают с массажером), а также продвинутый автопилот (с лидаром) и адаптивную подвеску.

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Паркетник представляет собой подзаряжаемый последовательный гибрид (ДВС работает в режиме генератора), причем у новинки две модификации. «Простые» версии – это бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и 224-сильный электромотор (установлен спереди). Варианты подороже оснащены турбочетверкой 1.5 на 150 л.с. и тем же электродвигателем. Самый дешевый Changan Qiyuan Q07 укомплектован батареей емкостью 21,5 кВт*ч, на электротяге такой кроссовер проедет 145 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1345 км. У всех остальных вариантов (в том числе с атмосферным мотором) аккумулятор на 31,7 кВт*ч, их запас хода на электротяге – 215 км, общая дальнобойность – 1400 км.

Сейчас за Changan Qiyuan Q07 просят 139 800 – 175 800 юаней (около 1,6 млн – 2 млн рублей). Прайс, как мы помним, еще предварительный, то есть после запуска «живых» продаж реальные цены могут оказаться ниже.