Новый лифтбек Changan Qiyuan A06 с несколькими вариантами начинки: показан интерьер

Компания Changan готовится запустить в продажу крупную пятидверку. Модель предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Причем у электроверсии будет два варианта мощности.

Внешность нового лифтбека A06 электрифицированного суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) компания Changan рассекретила в мае, и в том же месяце в базу Минпрома КНР внесли сертификат пятидверки. Теперь же производитель распространил изображения интерьера. Напомним, лифтбек является второй моделью Qiyuan «новой эры», первенцем стал гибридный кроссовер Changan Qiyuan Q07. К слову, прежде Changan уже пытался расширить линейку Qiyuan за счет модели A06: такой автомобиль анонсировали еще в 2023 году, то была гибридная версия знакомого и россиянам лифтбека Changan Uni-V. Но в итоге гибрид вышел на домашний рынок под материнской маркой и родным именем – Changan Uni-V iDD.

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Как и экстерьер, салон Changan Qiyuan A06 оформлен в едином стиле с паркетником Q07, однако у лифтбека все же есть собственные фишки. Так, пятидверке достался обычный приборный экран (у кроссовера привычной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей), а в корпус крупного тачскрина мультимедиа встроены шайба и ряд физических клавиш (у планшета Qiyuan Q07 этого добра нет).

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Кроме того, на центральном тоннеле лифтбека имеется квадратный джойстик: китайцы пишут, что с его помощью можно управлять некоторыми функциями – например, переключать режимы движения. Наконец, в торец тоннеля встроен отдельный сенсорный пульт управления «климатом».

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Среди особенностей внешности Changan Qiyuan A06 – фары и задние фонари в виде единых плашек (спереди вдобавок имеются отдельные дополнительные секции ДХО), полускрытые ручки дверей (сами двери – безрамочные) и стеклянная крыша. Как и для кроссовера, для лифтбека предусмотрен лидар. Длина новинки равна 4885 мм, ширина – 1916 мм, высота – 1496 мм, колесная база – 2922 мм. Объем багажника еще не озвучен.

Согласно сертификату, модель предложат в виде последовательного гибрида или полноценного электрокара, тогда как кроссовер Changan Qiyuan Q07 – это только гибрид. У электрического лифтбека две заднеприводные модификации («электрички» имеют дополнительный отсек под капотом): базовый A06 получил мотор мощностью 163 л.с., версии подороже достался 286-сильный двигатель. По данным китайских СМИ, первое исполнение укомплектовано батареей емкостью 51,48 кВт*ч, у второго аккумулятор на 63,18 кВт*ч. Запас хода – 510 и 630 км соответственно (по циклу CLTC). Силовая установка гибридного лифтбека включает 98-сильный атмосферник 1.5 (работает в режиме генератора), 163-сильный электромотор и батарею емкостью 28,39 кВт*ч. Только на электротяге гибрид может проехать 240 км.

На китайский рынок Changan Qiyuan A06 должен выйти до конца текущего года.