Лифтбек ×

Новый лифтбек Changan Qiyuan A06 приготовился к премьере

14.05.2025 74 0 0

В Сеть выложили еще несколько фирменных изображений большого лифтбека линейки Qiyuan от Changan. Кроме того, стало известно товарное имя модели. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

Лишь вчера компания Changan опубликовала полноценные картинки грядущего лифтбека суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках), тогда же производитель назвал внутризаводской индекс модели – C390. А уже сегодня китайские профильные медиа растиражировали еще несколько официальных изображений, причем на них виднеется товарное имя. Правда, тут есть нюанс. Дело в том, что фото присутствуют в Сети в двух вариантах: на них пятидверка обозначена либо как Qiyuan A06, либо как Qiyuan A06E. Точное название узнаем чуть позже. А еще любопытно то, что Changan уже пытался расширить линейку Qiyuan за счет модели A06: такой автомобиль анонсировали еще в 2023 году, то была гибридная версия знакомого и россиянам лифтбека Changan Uni-V. Но в итоге гибрид вышел на домашний рынок под материнской маркой и родным именем – Changan Uni-V iDD. Впрочем, вернемся к новинке.

Новый Changan Qiyuan A06 с приставкой E...
1 / 2
... и без нее
2 / 2

Нынешний лифтбек A06/A06E – это вторая модель Qiyuan «новой эры». Первенцем, напомним, стал гибридный кроссовер Changan Qiyuan Q07. Китайцы пишут, что лифтбек представляет собой электрокар, он построен на платформе SDA с 800-вольтовой электросистемой. Но других подробностей о начинке пока нет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Changan Qiyuan A06 равна 4885 мм, колесная база – 2922 мм. Облик модели оформлен в новом стиле, который уже примерил паркетник Q07. Характерные черты дизайна – довольно широкая плашка спереди с интегрированной светящейся полоской и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя в случае с лифтбеком это, скорее, полурамка). У A06 есть и собственные фишки – например, отдельные дополнительные секции ходовых огней. Как и для кроссовера, для лифтбека также предусмотрен лидар.

Интерьер все еще не показали. Вероятно, внутри установлен большой дисплей мультимедиа, а роль приборки возложена на проекционный дисплей. Также не исключено, что мультимедиа имеет искусственный интеллект.

1 / 2
2 / 2

Полноценную премьеру новый Changan Qiyuan A06/A06E справит в ближайшее время. На китайский рынок лифтбек должен выйти до конца текущего года.

Китай авторынок электромобиль новинки лифтбек Changan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Врезная или магнитная Си-Би-антенна: есть ли отличия и какая эффективнее Трудно поверить, но автомобильная СВ-радиосвязь в диапазоне 27 мегагерц даже в нашу эпоху скоростного и удобного доступа в Интернет с любого смартфона до сих пор жива. Более того, она и по с... 112 1 1 14.05.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: разбираем современные опции премиальных автомобилей на примере Hongqi HS5 Любой современный автомобиль устроен очень сложно. Настолько, что иногда бывает тяжело разобраться даже не в его технике, а хотя бы в списке опций. Что, например, в прайсе новой машины скрыв... 369 1 0 13.05.2025
Статьи / Новые авто Gran Turismo по-китайски: первый обзор Zeekr 007 GT Насколько версия Sport Turismo симпатичнее обычного седана Porsche Taycan, настолько же круче смотрится и пятидверная версия Zeekr 007, получившая индекс GT. Неужели это самый красивый «кита... 2044 2 0 13.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27210 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26440 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12149 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
9 Дитя лорда и его прислуги: как появился Jaguar X-Type и почему он пров...
7 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
6 Эмманюэль Макрон получил ко Дню Победы новый автомобиль — бронированны...
Новые комментарии
Change privacy settings