Новый лифтбек Changan Qiyuan A06 приготовился к премьере

В Сеть выложили еще несколько фирменных изображений большого лифтбека линейки Qiyuan от Changan. Кроме того, стало известно товарное имя модели. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

Лишь вчера компания Changan опубликовала полноценные картинки грядущего лифтбека суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках), тогда же производитель назвал внутризаводской индекс модели – C390. А уже сегодня китайские профильные медиа растиражировали еще несколько официальных изображений, причем на них виднеется товарное имя. Правда, тут есть нюанс. Дело в том, что фото присутствуют в Сети в двух вариантах: на них пятидверка обозначена либо как Qiyuan A06, либо как Qiyuan A06E. Точное название узнаем чуть позже. А еще любопытно то, что Changan уже пытался расширить линейку Qiyuan за счет модели A06: такой автомобиль анонсировали еще в 2023 году, то была гибридная версия знакомого и россиянам лифтбека Changan Uni-V. Но в итоге гибрид вышел на домашний рынок под материнской маркой и родным именем – Changan Uni-V iDD. Впрочем, вернемся к новинке.

Новый Changan Qiyuan A06 с приставкой E... 1 / 2 ... и без нее 2 / 2

Нынешний лифтбек A06/A06E – это вторая модель Qiyuan «новой эры». Первенцем, напомним, стал гибридный кроссовер Changan Qiyuan Q07. Китайцы пишут, что лифтбек представляет собой электрокар, он построен на платформе SDA с 800-вольтовой электросистемой. Но других подробностей о начинке пока нет.

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Длина Changan Qiyuan A06 равна 4885 мм, колесная база – 2922 мм. Облик модели оформлен в новом стиле, который уже примерил паркетник Q07. Характерные черты дизайна – довольно широкая плашка спереди с интегрированной светящейся полоской и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя в случае с лифтбеком это, скорее, полурамка). У A06 есть и собственные фишки – например, отдельные дополнительные секции ходовых огней. Как и для кроссовера, для лифтбека также предусмотрен лидар.

Интерьер все еще не показали. Вероятно, внутри установлен большой дисплей мультимедиа, а роль приборки возложена на проекционный дисплей. Также не исключено, что мультимедиа имеет искусственный интеллект.

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Полноценную премьеру новый Changan Qiyuan A06/A06E справит в ближайшее время. На китайский рынок лифтбек должен выйти до конца текущего года.