Большой лифтбек Changan Qiyuan C390 в новом стиле: полноценные изображения

Тизеры новой модели своей электрифицированной линейки Qiyuan (она же Nevo на экспортных рынках) фирма Changan распространила на прошлой неделе. А сегодня опубликованы полноценные фирменные изображения. Автомобиль пока известен под внутризаводским индексом C390, товарное имя объявят позже. И это будет вторая модель Qiyuan так называемой «новой эры» — первенцем стал кроссовер Changan Qiyuan Q07, он уже вышел на домашний рынок.

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Китайские профильные СМИ называют грядущую легковушку седаном. Однако, судя по картинкам кормы, к дебюту готовится лифтбек. Внешность оформлена в новом для Qiyuan стиле, который уже примерил паркетник Q07. Кстати, дизайн был создан под руководством Клауса Зисиоры (так имя стилиста ранее перевел российский офис Changan, в оригинале – Klaus Zyciora), прежде работавший в концерне Volkswagen.

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Характерные черты этого стиля – сплошная светящаяся полоска спереди и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя в случае с лифтбеком это, скорее, полурамка). Собственные фишки Changan Qiyuan C390 – отдельные дополнительные секции ходовых огней и купеобразный силуэт. Как и для кроссовера, для лифтбека также будет предусмотрен лидар. Интерьер C390 еще не продемонстрировали. Скорее всего, внутри установят гигантский экран мультимедиа, а вместо привычной приборки будет проекционный дисплей.

Характеристики Qiyuan C390 сам производитель пока не раскрыл. Китайцы пишут, что длина составляет примерно 5 метров, колесная база – около 3 метров. Не исключено, что лифтбек будет доступен в виде гибрида и полноценного электрокара (кроссовер Qiyuan Q07 представляет собой последовательный подзаряжаемый гибрид – ДВС работает в режиме генератора). Больше подробностей о Changan Qiyuan C390 появится в ближайшее время. Ну а в продаже новинку ждут в Китае до конца года.