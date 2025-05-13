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  • Большой лифтбек Changan Qiyuan C390 в новом стиле: полноценные изображения

Большой лифтбек Changan Qiyuan C390 в новом стиле: полноценные изображения

13.05.2025 479 0 0

Компания Changan готовит к премьере новую крупную пятидверку. На китайский рынок автомобиль должен выйти до конца текущего года.

Тизеры новой модели своей электрифицированной линейки Qiyuan (она же Nevo на экспортных рынках) фирма Changan распространила на прошлой неделе. А сегодня опубликованы полноценные фирменные изображения. Автомобиль пока известен под внутризаводским индексом C390, товарное имя объявят позже. И это будет вторая модель Qiyuan так называемой «новой эры» — первенцем стал кроссовер Changan Qiyuan Q07, он уже вышел на домашний рынок.

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Китайские профильные СМИ называют грядущую легковушку седаном. Однако, судя по картинкам кормы, к дебюту готовится лифтбек. Внешность оформлена в новом для Qiyuan стиле, который уже примерил паркетник Q07. Кстати, дизайн был создан под руководством Клауса Зисиоры (так имя стилиста ранее перевел российский офис Changan, в оригинале – Klaus Zyciora), прежде работавший в концерне Volkswagen.

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Характерные черты этого стиля – сплошная светящаяся полоска спереди и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя в случае с лифтбеком это, скорее, полурамка). Собственные фишки Changan Qiyuan C390 – отдельные дополнительные секции ходовых огней и купеобразный силуэт. Как и для кроссовера, для лифтбека также будет предусмотрен лидар. Интерьер C390 еще не продемонстрировали. Скорее всего, внутри установят гигантский экран мультимедиа, а вместо привычной приборки будет проекционный дисплей.

Характеристики Qiyuan C390 сам производитель пока не раскрыл. Китайцы пишут, что длина составляет примерно 5 метров, колесная база – около 3 метров. Не исключено, что лифтбек будет доступен в виде гибрида и полноценного электрокара (кроссовер Qiyuan Q07 представляет собой последовательный подзаряжаемый гибрид – ДВС работает в режиме генератора). Больше подробностей о Changan Qiyuan C390 появится в ближайшее время. Ну а в продаже новинку ждут в Китае до конца года.

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