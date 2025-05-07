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Линейку Changan Qiyuan скоро пополнит легковушка в новом стиле

07.05.2025 94 0 0

Компания Changan распространила первые тизеры новой модели своего суббренда Qiyuan. По неофициальным данным, автомобиль будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара.

Линейка Qiyuan (она же Nevo на экспортных рынках) с отдельной эмблемой была создана компанией Changan специально для электрифицированных моделей. В гамму входят как вполне себе оригинальные машины, так и клоны автомобилей материнской марки. А нынешней весной в Китае стартовали продажи первой модели суббренда «новой эры» — кроссовера Q07. Теперь же Changan анонсировал вторую модель Qiyuan нового поколения.

Судя по тизерам, к премьере готовится не то лифтбек, не то седан с купеобразным силуэтом. Название новинки Qiyuan еще не раскрыто. Китайским профильным медиа модель пока известна под заводским индексом C390. При этом некоторые из них считают, что на рынок новинка может выйти под именем Qiyuan A06. В этом случае в линейке суббренда она расположится между седаном Qiyuan A05 (чуть переделанный Changan Lamore) и крупным лифтбеком Qiyuan A07.

Внешность грядущей модели выполнят в стиле паркетник Qiyuan Q07. Характерные особенности этого дизайна – двухсекционные диодные ходовые огни (нижняя часть представляет собой единую линию) и выполненные в виде рамки задние фонари (хотя у будущей легковушки это, скорее, полурамка). На картинках также видно, что модель получит лидар. В салоне же наверняка установят гигантский планшет мультимедиа, а вместо привычной приборки будет проекционный дисплей.

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О технике производитель умолчал. Китайские СМИ полагают, что новая модель Qiyuan будет доступна как с гибридной установкой (ДВС, вероятно, будет работать только в режиме генератора), так и в виде полноценного электрокара. Больше информации должно появиться в ближайшее время.

Между тем Kolesa.ru недавно испытал, пожалуй, самую необычную модель суббренда Qiyuan/Nevo – кроссовер-пикап E07. Ожидается, что этот трансформер привезут в Россию. Все подробности – в нашем материале.

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