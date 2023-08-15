Changan готовится к премьере стильного электроседана Avatr 12 в Мюнхене

Китайский электромобильный стартап Avatr Technology, созданный Changan совместно с IT-гигантом Huawei и производителем аккумуляторов CATL, готовится вывести на рынок свою вторую модель — большой седан Avatr 12, в плане техники он практически полностью повторяет выпускающийся с прошлого года кроссовер Avatr 11.

Марка Avatr уже известна в России: кроссовер Avatr 11 к нам завозят серые дилеры, а в июле представительство Changan в РФ показывало эту модель на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, так что, вероятно, скоро можно ждать официального запуска молодого китайского бренда в нашей стране.

У себя на родине Avatr пока не слишком заметный игрок: его продажи с января по июль этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 11 955 машин, но для первого полного года работы это очень даже неплохо и в целом перспективы у стартапа хорошие — уже хотя бы потому, что у него нет проблем с финансированием. Батареи для Avatr, разумеется, поставляет CATL, Huawei даёт электродвигатели и операционную систему, Changan обеспечивает общий инжиниринг, а за дизайн отвечает собственная студия Avatr в Мюнхене.

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Здесь же в Мюнхене, как сообщает китайский журнал Autohome, в начале сентября в рамках выставки IAA Mobility 2023 состоится премьера седана Avatr 12. В его седана лежит та же модульная платформа CHN, что у кроссовера Avatr 11: передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина Avatr 12 — 5020 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3020 мм. Штатные колёса — 20-дюймовые. Снаряженная масса — 2180-2300 кг в зависимости от оснащения.



Главная дизайнерская «фишка» седана — отсутствие заднего стекла, точнее его частично заменяет заходящая на корму панорамная стеклянная крыша. Такое решение мы уже видели у Polestar, и оно, надо признать, затрудняет типизацию, поскольку Avatr 12 можно одновременно назвать седаном, фастбеком и лифтбеком. Возможно, после полноценной премьеры ясности в этом вопросе станет больше.



В крышку багажника встроен выдвижной спойлер. Вместо традиционных наружных зеркал используются камеры. В кузов органично интегрированы органы искусственного зрения (лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики), необходимые для работы различных электронных ассистентов водителя и полноценного автопилота, но полноценный автопилот (уровня 3 и выше) в Китае пока не легализован.



Силовые установки у седана будут такие же, как у кроссовера. Базовая версия имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 230 кВт (313 л.с.) и 370 Нм. Этот же электромотор стоит сзади у полноприводной двухмоторной версии, а передний выдаёт до 195 кВт (265 л.с.) и 280 Нм, максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки — 425 кВт (578 л.с.) и 650 Нм. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи седана пока не объявлена, у кроссовера она составляет 90 либо 116 кВт·ч.



Продажи Avatr 12 должны начаться в этом году, цены пока не объявлены. Для ориентира скажем, что кроссовер Avatr 11 сейчас стоит в Китае в диапазоне от 319 900 до 409 900 юаней (от 4,5 млн до 5,7 млн рублей в переводе по текущему курсу). В следующем году Avatr обещает представить и запустить в производство ещё две новинки.

