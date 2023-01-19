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  • «Чайка» по-китайски: BYD готовится представить свой самый дешёвый электромобиль

«Чайка» по-китайски: BYD готовится представить свой самый дешёвый электромобиль

19.01.2023 99 0 0

Seagull станет самым доступным электромобилем в актуальной модельной линейке BYD, продажи начнутся ближайшей весной, базовая цена будет около 60 000 юаней (611 000 рублей в переводе по текущему курсу).

По итогам 2022 года BYD занял второе место в мире по продажам легковых электромобилей после Tesla: по данным самих компаний реализовано 911 140 и 1 313 851 «электричек» соответственно. Напомним, что в прошлом году компания BYD отказалась от выпуска чисто «углеводородных» моделей, теперь в её гамме есть только электромобили и plug-in гибриды. Общий объём продаж BYD в прошлом году составил 1 863 494 автомобиля — это на 209% больше, чем в 2021 году! Продажи электромобилей BYD выросли на 184%. Если такие показатели роста сохранятся в этом году, BYD опередит Tesla и станет ведущим в мире производителем электромобилей.

На данный момент младшей моделью BYD является субкомпактный хэтчбек Dolphin с почти однообъёмным кузовом, он вышел на рынок в середине 2021 года и под конец 2022-го пережил небольшой рестайлинг. Цены на Dolphin начинаются от 116 800 юаней (1,19 млн рублей), но вскоре китайская марка выпустит ещё более доступную модель Seagull с ожидаемым ценовым диапазоном от 60 000 до 100 000 юаней (611 000 — 1 018 000 рублей). В начале месяца Seagull всплыл в электронной базе китайского Минпрома, а теперь китайские СМИ опубликовали фотографии новинки, сделанные прямо на улице.

Seagull, как и Dolphin, относится к так называемой океанической линейке BYD, его название переводится на русский как «чайка». Кузова у Seagull тоже почти однообъёмный, но он по всем ключевым размерам меньше, чем у Dolphin: габаритная длина «чайки» — 3780 мм, ширина — 1715 мм, высота — 1540 мм, колёсная база — 2500 мм.

В отличие от довольно гладенького на вид «дельфина» новый хэтчбек имеет более угловатый дизайн с замысловатыми зигзагообразными задними стойками кузова. Тяжеловатый профиль смягчают глубокие выштамповки с чёрными вставками над порогами. Фотографий салона пока нет.

Для BYD Seagull на данный момент заявлен единственный электромотор мощностью 55 кВт (75 л.с.), другие технические подробности станут известны ближе к премьере и старту продаж, который намечен на апрель.

Добавим, что в России марка BYD на данный момент официально не представлена, но её машины тем не менее к нам завозятся в частном порядке и серыми дилерами: по данным регистраций, которые собирает агентство «Автостат», в 2022 году на учёт в нашей стране встали 125 автомобилей BYD.

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