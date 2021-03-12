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Чемпионат W2W запустил очередной сезон гонок: 7 марта прошел второй этап

12.03.2021 62 0 0

Чемпионат W2W запустил очередной сезон, а это значит, что наконец-то мы увидим новые жаркие сражения в мире гонок. Тем более что в чемпионат пришли одни из самых известных симрейсеров – Рамазан Нурбай и Алексей Фирсов. В списке владельцев команд остались производители кованых дисков SKILL WHEELS и производители эксклюзивной одежды DEACTOR.

 

Партнерский материал

Ну и важное изменение, которое порадовало без сомнения многих: чемпионат W2W получил поддержку от Федерации Киберспорта Москвы и Московского Киберспорта. А это значит, что у каждого пилота теперь есть официальная статистика.

Первый этап чемпионата столкнулся с рядом проблем. Производители игры в день старта сезона выпустили обновление для Gran Turismo Sport, в котором существенно изменили расход топлива, в следствии чего сильно изменился ход гонки. Пилоты экономили топливо, чтобы не заезжать лишний раз на дозаправку. Тем не менее борьба на трассе была, хотя больше тактическая. В итоге неожиданно «золото» этапа – в руках Рамазана Нурбая, у которого, по его словам, перерыв в гонках составил 6 месяцев. Алексей Фирсов финишировал вторым. Новичок чемпионата Владимир Фофанов – с «бронзой».

Второй этап принимала американская трасса LAGUNA SECA со своим известным «штопором».

Старт гонки многим преподнес сюрприз. Долго не могли стартовать участники из-за проблем с лобби. У большинства производителей так бывает – делаешь одно, ломаешь другое. Вот так и со стартом гонки. В итоге, когда все же гонка началась, один из пилотов так и не смог тронуться с места, чем спровоцировал столкновение, которое привело к повреждениям двигателей у двух машин, вследствие чего был активирован режим виртуальной машины безопасности «VSC». Именно он и внес коррективы в тактики пилотов. Пять кругов под VSC существенно изменили расход топлива и износ резины, из-за чего пришлось искать альтернативные тактики. В итоге, ничего не меняя, клетчатый флаг первым увидел Вячеслав Кирпун на SUBARU, первый пилот команды SKILL WHEELS. Следом за ним, вновь с «серебром», оказался Алексей Фирсов. А в этот раз с «бронзой» был уже Рамазан Нурбай.

Самые яркие моменты гонки вы можете увидеть по ссылке 

автоспорт

 

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