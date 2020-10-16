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  • Чемпионат «Wheel to Wheel», прошел в минувшее воскресенье на испанской трассе Barcelona-Catalunya.

Чемпионат «Wheel to Wheel», прошел в минувшее воскресенье на испанской трассе Barcelona-Catalunya.

16.10.2020 47 0 0

По уже сложившейся традиции, открытие сезона и старт чемпионата ознаменовал парад пилотов, во главе которого был Safety Car. Это по-настоящему завораживающее зрелище, когда по трассе неспеша едут гоночные машины, и зрители могут рассмотреть их со всех сторон, а презентационный ролик раскрыл тайну, какие пилоты и в какой команде будут бороться за Кубок Мира и денежный приз.

 

Партнерский материал

Старт гонки оказался весьма неожиданным. С поул-позиции стартовал Амир Сабиров на Lexus RC F GT3, а Андрей Бевз, в составе команды Deactor, на Nissan GT-R GT3, разместился на 3 месте стартовой решетки. Все остальные пилоты заняли примерно ожидаемые от них позиции.

Неожиданно для всех, вырвавший первую строчку в гонке Амир Сабиров, создав отрыв в 2.5 сек, по техническим причинам был вынужден сойти с гонки. Следом, по техническим причинам сошел с дистанции уже Артем Исаев. Как выяснилось после гонки, эмоции не позволили выдерживать нормальный темп. С целью сохранить возможность борьбы за титул, руководитель команды Антон Чебасов, принял решение о замене пилота на резервного — Сергея Колодкина.

Борьба за позиции велась не только непосредственно на трассе, но по тактике. Например, стартовавший с 4 места Вячеслав Кирпун, в составе команды «SKILL WHEELS», финишировал первым!

Как прошла гонка, вы можете посмотреть в записи на YouTube-канале чемпионата  

Также, там представлен и Highlight с основными событиями в гонке.

Ну а для тех, кто хочет узнать результаты прямо сейчас, могут заглянуть в таблицу с очками и штрафами, представленных на изображениях ниже.

Ну и конечно пара фотографий из гонки.

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Следующая гонка пройдет уже в это воскресенье, 18 октября, на американской трассе Willow Springs, протяженность — 63 круга.

Старт трансляции в 19:45.

Ссылка на YouTube-канал  

автоспорт

 

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