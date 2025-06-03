Рестайлинг ×
  • Chery Arrizo 8 Pro с мощным мотором готов к старту продаж: седан отличился внешне

Chery Arrizo 8 Pro с мощным мотором готов к старту продаж: седан отличился внешне

03.06.2025 362 0 0

Компания Chery скоро расширит гамму своего рестайлингового седана – к модели с базовым турбомотором 1.6 присоединится версия с двигателем 2.0T. При этом выяснилось, что более мощная четырехдверка вдобавок имеет оригинальный дизайн экстерьера.

Обновленный седан Chery Arrizo 8 стартовал в Китае в марте текущего года. На родине такая четырехдверка получила приставку Pro, ведь дореформенная модель там до сих пор в строю. Сейчас рестайлинговый седан доступен исключительно с базовым бензиновым турбомотором 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом еще до запуска Arrizo 8 Pro в Chery сообщили о том, что, как и у прежней модели, у модернизированной машины будет версия со старшей турбочетверкой 2.0. Теперь же компания анонсировала скорую премьеру более мощной модификации: опубликованы фирменные изображения, благодаря которым выяснилось, что Arrizo 8 Pro с 2.0T получил оригинальную внешность.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
1 / 3
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
2 / 3
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
3 / 3

Седану с двухлитровым двигателем досталась собственная радиаторная решетка – у нее более четкая хромированная рамка без «ромбов» по бокам и другой узор. Кроме того, модернизированы бамперы (в переднем появились противотуманки). Chery Arrizo 8 Pro 2.0T также имеет выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы, тогда как у модели с 1.6T на корме красуются прямоугольные накладки (сами патрубки спрятаны под бампером). Наконец, на крышке багажника седана со старшим турбодвигателем есть спойлер. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине четырехдверки с 2.0T. Показатель Arrizo 8 Pro 1.6T – 4780 мм. Колесная база, очевидно, едина для всех версий – 2790 мм.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

Интерьер более мощного седана марка еще не продемонстрировала. Скорее всего, внутри другими стали лишь материалы отделки. Напомним, рестайлинг принес седану Chery Arrizo 8 раздельные экраны приборки и мультимедиа вместо табло, а на руле появились сенсорные кнопки. Еще освежили переднюю панель.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

Характеристики турбомотора 2.0 пока не раскрыты. Китайские профильные СМИ полагают, что, как и на дореформенном местном седане, двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм. И что он все так же сочетается не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6
1 / 3
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6
2 / 3
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6
3 / 3

В продажу Chery Arrizo 8 Pro 2.0T с оригинальным обликом поступит в ближайшее время. Седан с базовым турбомотором 1.6 без учета акций сейчас стоит от 116 900 юаней (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу). Впоследствии рестайлинговую четырехдверку Chery должны привезти и в Россию. Дореформенный Arrizo 8 у нас сегодня представлен только с «придушенным» 1.6T (150 л.с., 275 Нм) и 7DCT по цене от 2 810 000 рублей.

седан Китай авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Arrizo 8
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Грузовики и автобусы Выставка коммерческого транспорта COMvex 2025: новинок много, но ездить будем на старом Миновал год, и снова открылась выставка COMvex. На самом деле это даже не одна выставка – их целый квартет: собственно, грузовой COMvex, строительной техники СТТ, выставки логистики и СТО. Д... 421 1 0 02.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водителей Минтранс РФ выпустил проект поправок к ПДД, которые предписывают водителям поживее уступать дорогу кортежам чиновников. Правда, пока к этому документу больше вопросов, чем ответов. 802 6 2 02.06.2025
Статьи / История Нацпроект гаражного масштаба и сборка на коленке: как в Кении создавали собственный автопром Попытки создать собственный автопром предпринимали многие страны третьего мира. Однако никому пока не удалось повторить достижения Кении, у которой он вроде как есть, но в то же время его не... 865 1 1 01.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27773 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26787 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12447 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
12 Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало
8 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
6 Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водител...
Новые комментарии
Change privacy settings