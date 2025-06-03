Chery Arrizo 8 Pro с мощным мотором готов к старту продаж: седан отличился внешне

Компания Chery скоро расширит гамму своего рестайлингового седана – к модели с базовым турбомотором 1.6 присоединится версия с двигателем 2.0T. При этом выяснилось, что более мощная четырехдверка вдобавок имеет оригинальный дизайн экстерьера.

Обновленный седан Chery Arrizo 8 стартовал в Китае в марте текущего года. На родине такая четырехдверка получила приставку Pro, ведь дореформенная модель там до сих пор в строю. Сейчас рестайлинговый седан доступен исключительно с базовым бензиновым турбомотором 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом еще до запуска Arrizo 8 Pro в Chery сообщили о том, что, как и у прежней модели, у модернизированной машины будет версия со старшей турбочетверкой 2.0. Теперь же компания анонсировала скорую премьеру более мощной модификации: опубликованы фирменные изображения, благодаря которым выяснилось, что Arrizo 8 Pro с 2.0T получил оригинальную внешность.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T 1 / 3 Chery Arrizo 8 Pro 2.0T 2 / 3 Chery Arrizo 8 Pro 2.0T 3 / 3

Седану с двухлитровым двигателем досталась собственная радиаторная решетка – у нее более четкая хромированная рамка без «ромбов» по бокам и другой узор. Кроме того, модернизированы бамперы (в переднем появились противотуманки). Chery Arrizo 8 Pro 2.0T также имеет выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы, тогда как у модели с 1.6T на корме красуются прямоугольные накладки (сами патрубки спрятаны под бампером). Наконец, на крышке багажника седана со старшим турбодвигателем есть спойлер. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине четырехдверки с 2.0T. Показатель Arrizo 8 Pro 1.6T – 4780 мм. Колесная база, очевидно, едина для всех версий – 2790 мм.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

Интерьер более мощного седана марка еще не продемонстрировала. Скорее всего, внутри другими стали лишь материалы отделки. Напомним, рестайлинг принес седану Chery Arrizo 8 раздельные экраны приборки и мультимедиа вместо табло, а на руле появились сенсорные кнопки. Еще освежили переднюю панель.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

Характеристики турбомотора 2.0 пока не раскрыты. Китайские профильные СМИ полагают, что, как и на дореформенном местном седане, двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм. И что он все так же сочетается не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 1 / 3 Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 2 / 3 Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 3 / 3

В продажу Chery Arrizo 8 Pro 2.0T с оригинальным обликом поступит в ближайшее время. Седан с базовым турбомотором 1.6 без учета акций сейчас стоит от 116 900 юаней (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу). Впоследствии рестайлинговую четырехдверку Chery должны привезти и в Россию. Дореформенный Arrizo 8 у нас сегодня представлен только с «придушенным» 1.6T (150 л.с., 275 Нм) и 7DCT по цене от 2 810 000 рублей.