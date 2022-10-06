Chery назвала дату премьеры в России кроссовера Omoda C5: ждать осталось недолго

На российском рынке паркетник будет представлен с безальтернативным полуторалитровым турбомотором. Позже модельная линейка нового бренда должна пополниться еще одним кроссовером и седаном.

О предназначенном для РФ паркетнике Omoda C5 уже почти все известно: летом показали экстерьер и интерьер нашей версии, рассказали о технике и оборудовании. А теперь объявлена дата презентации: модель покажут онлайн на сайте марки omoda.ru 11 октября в 18:30 (по московскому времени). В рамках премьеры также обещают рассказать «о ценовой политике» — видимо, будет оглашен прайс-лист. Напомним, в родном Китае этот кроссовер известен как Chery Omoda 5. В России же материнская компания Chery превратила Омоду в отдельный бренд со своей дилерской сетью.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Внешне наш паркетник отличается от брата для Китая лишь эмблемами да шильдиками. Особенности дизайна – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху расположены Т-образные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Длина Omoda C5 равна 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм, объем багажника – 378 литров.



Салон у российской версии оформлен чуть иначе, чем у китайского SUV. Табло никуда не делось (оно состоит из виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедиа-системы, каждый диагональю 10,25 дюйма), узкую сенсорную полоску, отвечающую за управление «климатом», тоже оставили. А вот «выступ», на котором расположена та самая полоска, другой, плюс заменили карты и ручки дверей, дефлекторы обдува спрятаны в одну линию. Другим также стал тоннель: он приподнят к центральной консоли, на месте их «стыка» расположены две площадки, одна из которых (та, что ближе к водителю) выполняет роль беспроводной зарядки для смартфона, вторая предназначена для мелочевки; подстаканники находятся за новым же селектором трансмиссии.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Omoda C5 также положены двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, наружных зеркал и руля, подогрев сидений, фоновая подсветка салона, камеры кругового обзора, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. А за безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, помощи в пробках, удержания в полосе движения и предупреждения о заднем перекрестном столкновении.



На российском рынке кроссовер будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. На нашем C5 мотор выдает 147 л.с. и 210 Нм, он сочетается с вариатором. Двигатель может «питаться» АИ-92. Полного привода у модели пока нет – только передний.



Следом за C5 в продажу поступят седан и еще один кроссовер Omoda: эти модели ожидаются до лета 2023-го, но они пока не представлены.