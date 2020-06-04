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  • Chery предлагает клиентам рассрочку: новый автомобиль – без переплат и первоначального взноса

Chery предлагает клиентам рассрочку: новый автомобиль – без переплат и первоначального взноса

04.06.2020 378 1 2

Страна постепенно выходит из режима самоизоляции, а российская дилерская сеть марки Chery готовится приступить к offline-работе в полном объёме.

 

Дистрибьютор автомобилей Chery в РФ совместно с банком-партнёром «Совкомбанк» запускают программу «Авторассрочка» по карте «Халва». Предложение распространяется на кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Оформить покупку нового автомобиля в рассрочку можно том числе без первоначального взноса. Для этого срок кредитования должен составить либо 12, либо 18 месяцев.

В российском представительстве бренда пояснили, что покупка в рассрочку – это наиболее выгодный способ приобретения нового кроссовера Chery, так как будущему владельцу не надо тратиться на выплату процентов банку. Предложение распространяется на клиентов в возрасте от 20 до 75 лет, для оформления рассрочки необходим лишь паспорт.

Клиенты, которые планируют оформить покупку по программе «Авторассрочка» (по карте «Халва»), могут также использовать дополнительные скидки и выгоды в рамках действующих маркетинговых программ. В их числе trade-in: скидка при обмене подержанной машины на кроссовер Tiggo 4 составит 50 тыс. рублей, на Tiggo 7 – 150 тыс. рублей, на Tiggo 8 – 100 тыс. рублей. 

Chery Tiggo 8 2019–н.в.

В компании добавили, что при оформлении «Авторассрочки» понадобится заключить договор страхования автомобиля от рисков хищения/угона, утраты/гибели, а также повреждения. Этот договор заключается в день оформления рассрочки, распространяется на весь срок её действия и не включается в сумму рассрочки. При этом в рамках программы у заёмщика нет обязательств по страхованию жизни и здоровья. 

Рассрочку на покупку автомобиля Chery можно оформить по карте «Халва» в официальном дилерском центре марки, на сайте «Совкомбанка» или же в отделении банка. В сумму рассрочки можно включить стоимость дополнительного оборудования для приобретаемой машины. Все заявки рассматриваются меньше чем за один час.

Более подробную информацию о новом финансовом предложении можно узнать у официальных дилеров марки Chery, а также по телефону горячей линии: 8 800 555 999 8.

На сегодняшний день Chery остаётся одной из самых востребованных китайских марок в России. Несмотря на спад продаж новых машин в стране (из-за пандемии коронавируса), в первой трети текущего года бренд улучшил свои результаты на 7%.

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1 комментарий
04.06.2020 12:56
Василий Зеленков

Крутая тема! Я так Айфон брал в рассрочку. Смысл сразу отдавать всю сумму когда можно частями платить, а деньги которые есть в дело можно пустить или пускай в кармане лежат, они там не мешаются

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