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Chery раскрыла новый кроссовер Exeed, который доберётся до России

30.08.2022 392 0 0

Внешность серийного паркетника упростили, хотя он все равно многое перенял от своего предвестника. На родине кросс сначала предложат с бензиновым турбомотором 2.0, позже подтянется подзаряжаемый гибрид.

 

Месяц назад принадлежащий компании Chery премиальный бренд Exeed представил довольно эффектный концептуальный кросс AtlantiX. А теперь опубликованы фирменные изображения товарной модели, вдобавок объявлено ее китайское имя – Yaoguang (прежде SUV был известен под внутризаводским индексом M38T). Напомним, паркетник станет первенцем Exeed «новой волны». Ну и добавим, что в портфеле Чери эта марка появилась в 2018-м, на данный момент в линейку входят кроссоверы TXL (плюс его «короткая» версия), LX и VX, причем все перечисленные модели доступны и в России.

Серийный Exeed Yaoguang

И так было понятно, что у серийного кроссовера будут обычные задние двери (у прототипа Exeed AtlantiX они открываются против хода движения) и традиционные наружные зеркала вместо камер. Еще SUV лишился переливающейся диодами заглушки – у Yaoguang безрамочная радиаторная решетка с «ромбами». В остальном же конвейерный паркетник повторил концепт, особенности экстерьера – купеобразный кузов, выдвижные ручки дверей, узкие фары с «клыками» ходовых огней, сделанные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами.

Серийный Exeed Yaoguang
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Серийный Exeed Yaoguang
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Серийный Exeed Yaoguang
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Интерьер Exeed Yaoguang еще не засвечен. Впрочем, ранее в компании заявили о том, что серийный кроссовер получит табло, состоящее из виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедийной системы, каждый экран – диагональю 12,3 дюйма (у концепта единый дисплей на 24,6 дюйма). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху». У концепта имеется еще одна интересная «фишка» — изогнутые дисплеи, встроенные в спинки передних сидений. Но пока неизвестно, досталось ли такое решение серийной модели.

Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Концепт Exeed AtlantiX
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Объявлено, что сначала Exeed Yaoguang предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI. Мощность не раскрыта, зато назван максимальный крутящий момент – 400 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым классическим «автоматом». Паркетнику также обещаны адаптивная подвеска, полный привод и система выбора режима движения (всего семь режимов). Позже у модели появится подзаряжаемая гибридная версия, но об ее установке пока ни слова.

Полноценную презентацию Exeed Yaoguang проведут в Китае в сентябре. Выпуск наладят на новом заводе Chery, на домашний рынок модель выйдет до конца текущего года. А затем кроссовер доберется до России, о чем ранее официально заявили в местном офисе Exeed (для экспортной версии, очевидно, придумают другое имя).

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