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Chery разыграет седан Arrizo 8 на Московском Марафоне

14.09.2023 85 0 0

17 сентября на Московском Марафоне бренд Chery проведет среди участников розыгрыш седана бизнес-класса Arrizo 8.

Автомобильная марка Chery является официальным партнёром Бегового сообщества в сезоне-2023. Представители компании Chery и Московского Марафона разыграют автомобиль среди участников забега на дистанции 42,2 км, 10 км и эстафеты. Победитель будет определён посредством программы-генератора случайных чисел. По данным организаторов Московского Марафона, в забеге планируют принять участие 38 000 человек.

Одному из участников Московского Марафона вне зависимости от преодолённой дистанции достанется Arrizo 8 в комплектации Prestige.

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Участники и зрители Московского Марафона также получат возможность совершить добрый поступок и внести свой вклад для помощи детям-сиротам. В бренд-зоне Chery можно будет принять участие в благотворительной акции #километрыдобра и перечислить пожертвование в фонд «Арифметика Добра», а так же выложить пост с фотографией в социальные сети с хэштегом #километрыдобра #Chery и получить за это ценные призы. Данная акция основана на желании показать важность и необходимость участия каждого человека в благотворительной деятельности и помощи социально уязвимым слоям населения.

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