Рестайлинг ×

Chery Tiggo Cross освоил ещё один рынок: теперь с атмосферником

13.02.2025 98 0 0

Под именем Tiggo Cross в некоторых странах решено продавать рестайлинговый паркетник Tiggo 4. В основном такое решение вполне обосновано, ведь дореформенная модель по-прежнему в строю.

Дебютным рынком для компактного паркетника Chery Tiggo Cross стала Южно-Африканская Республика, там модель стартовала осенью прошлого года. Позже кроссовер появился еще и в Намибии. А теперь география продаж вновь расширена: Tiggo Cross стал доступен к покупке в Индонезии.

Напомним, совершенно новой моделью кроссовер не является. Иное название присвоили рестайлинговому Chery Tiggo 4, который уже присутствует в России и на некоторых других рынках. В Африке решение переименовать паркетник вполне обосновано, так как дореформенная «четверка» там по-прежнему в строю. А вот чем руководствовался индонезийский офис Chery – не совсем понятно. Нет, дорестайлинговый кроссовер там тоже представлен, однако в этой стране он зовется Tiggo 5x – как в Китае. Старый паркетник также остается в Индонезии, но если бы модернизированную пятидверку запустили под глобальным именем, то машины бы не перепутали.

1 / 2
2 / 2

Внешне Chery Tiggo Cross практически дословно повторил наш Tiggo 4. Если сравнивать с дореформенной версией, то кроссовер обрел новые фары, бамперы, радиаторную решетку, багажную дверь и фонари. Кроме того, в задних стойках крыши появились стеклянные секции.

Интерьер индонезийского Tiggo Cross также ближе к варианту для России – у африканского паркетника салон оформлен чуть иначе (например, в ЮАР у модели другой блок «климата»). В Индонезии кроссовер доступен в двух комплектациях. В базовой есть помещенные в один корпус экраны приборки и мультимедиа (каждый диагональю 10,25 дюйма), четыре «эйрбэга» и комплекс систем безопасности (круиз-контроль, система удержания в полосе движения и прочее). Более дорогой вариант – это уже шесть «эйрбэгов» и панорамный люк в крыше.

Российский Chery Tiggo 4 и африканский Chery Tiggo Cross имеют бензиновую турбочетверку 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. А вот в Индонезии паркетник представлен с атмосферником 1.5 мощностью 116 л.с. и вариатором. Аналогичная техника положена и дореформенному местному Tiggo 5x, разве что у него мотор чуть слабее (113 л.с., но крутящий момент тот же). Привод в любом случае исключительно передний.

Первым клиентам Chery Tiggo Cross обойдется со скидками – от 239 500 000 индонезийских рупий (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу). Chery Tiggo 5x стоит от 244 000 000 рупий (тоже со скидками, около 1,36 млн рублей). Не исключено, что впоследствии Tiggo Cross появится и в других странах.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 4
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Суперкары Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром На восьмое поколение Chevrolet Corvette, впервые показанное в апреле 2019 года, публика отреагировала, скажем так, по-разному. Несмотря на то, что автомобиль изначально задумывался среднемот... 762 0 0 13.02.2025
Статьи / Практика Как проверить заряд аккумулятора: методы и советы Если ваша машина не завелась «с пульта», скорее всего, виной тому неисправность аккумулятора. Отказы электрооборудования чаще всего связаны именно с ним, но далеко не всегда с тем, что батар... 1445 0 0 13.02.2025
Статьи / Автоспорт Неожиданности против закономерности: как прошла баха Россия – Северный лес 2025 Баха – это разновидность ралли-рейда с точным и довольно коротким маршрутом. А баха «Россия – Северный лес» – это ещё и первый этап чемпионата России. Как правило, это ещё и морозы, и метели... 532 1 1 12.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68052 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23494 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15012 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
4 Кроссовер Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу
3 Электромобиль Новый флагманский седан Jaguar: первые изображения
2 Кроссовер Новая российская марка Tenet скоро выведет на рынок первый кроссовер
Новые комментарии
Change privacy settings