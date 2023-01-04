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  • Chrysler показал интерьер будущих новинок с двумя огромными экранами на передней панели

Chrysler показал интерьер будущих новинок с двумя огромными экранами на передней панели

04.01.2023 55 0 0

Автогигант Stellantis представит информационно-развлекательную систему следующего поколения в рамках выставки потребительской электроники CES.

Американская марка Chrysler входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (предыдущие названия больше не используются). В прошлом году на выставке потребительской электроники CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе (США), Chrysler показал концептуальный кроссовер Airflow, а в этот раз пришла очередь информационно-развлекательной системы нового поколения, которую получат будущие электромобили бренда.

Производитель показал концепт двухместного кокпита с новой информационно-развлекательной системой, основанной на электромобильной платформе Stellantis STLA. Её главной фишкой обещают стать два горизонтально вытянутых тачскрина, рассчитанные на водителя и переднего пассажира: диагональ составляет 37,2 дюйма (94,4 см). По сути, они занимают собой всю переднюю панель, одновременно выполняя роль виртуальной «приборки», дисплея мультимедиа и органа управления различными функциями автомобиля.

Производитель рассказал, что представленная информационно-развлекательная система способна за счёт технологий искусственного интеллекта со временем распознавать и учитывать в работе предпочтения владельца. Обновлять ПО мультимедиа нового поколения, конечно же, будет «по воздуху». Ещё система будет включать в себя виртуального помощника, который сможет синхронизироваться с гаджетами водителя: в итоге она сможет предлагать маршруты для поездок, рекомендовать места для парковки и зарядки, подключаться к «умному дому» и т.д.

В Chrysler рассказали, что у будущих электромобилей на платформе STLA будет «автопилот» третьего уровня: он позволит водителям убрать руки с рулевого колеса и отводить взгляд от дороги (за счёт технологии STLA AutoDrive).

Представленный кокпит оформлен с помощью экологически чистых материалов, в том числе переработанного пластика, а также древесины «местного происхождения». Также стоит отметить, что дизайн не предусматривает наличие декоративных элементов из хрома.

Концептуальный интерьер представлен без кузова, однако известно, что дизайн основан на концепте Chrysler Airflow. В дальнейшем на его основе будет создан серийный «зелёный» паркетник. Скорее всего, ему оставят историческое имя: компания уже использовала это название, речь идёт о четырёх- и двухдверных автомобилях, которые выпускались в период с 1934 по 1937 годы.

На фото: концепт Chrysler Airflow
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На фото: концепт Chrysler Airflow
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Как сообщалось ранее, бренд Chrysler намерен представить свою первую полностью электрическую модель в 2025 году. По плану, вся линейка американской марки станет электрифицированной уже к 2028-му.

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