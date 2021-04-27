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  • Чтобы избежать дефицита пунктов техосмотра: требования к организациям решили смягчить

Чтобы избежать дефицита пунктов техосмотра: требования к организациям решили смягчить

27.04.2021 243 0 0

Наличие действующей диагностической карты по-прежнему обязательно для большинства российских автовладельцев. Без этого документа они не могут оформить ОСАГО.

 

Несколько лет назад российские власти выразили недовольство тем, что многие автовладельцы получают так называемые «серые» диагностические карты: то есть платят деньги за документ, не отправляя машину на проверку. По подсчётам, таким образом проходили техосмотр около 80% собственников не новых автомобилей. Напомним, до 2011 года за оценкой технического состояния машин следили в ГИБДД: водители получали талоны ТО. Затем контроль передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА), тогда автовладельцы начали получать диагностические карты. Чтобы исключить возможность выдачи «липовых» документов законодатели разработали и приняли документ с поправками в процесс техосмотра.

Новые нормы официально вступили в силу в начале прошлого месяца, 1 марта 2021 года. Сейчас все операторы техосмотра должны подтвердить аккредитацию в соответствии с новыми требованиями. А их нынешний вариант подходит далеко не всем действующим пунктам ТО. Соответствие проверяет нынешний надзорный орган – РСА. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора союза Сергея Ефремова, зафиксированы случаи, когда компании не смогли получить аттестат из-за того, что формально не дотянули по действующим нормам.

По этой причине нынешние требования было решено изменить. Обновлённый вариант приказа №232 разработали в Министерстве транспорта РФ, сейчас документ размещён на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что изменённые требования к пунктам техосмотра начнут действовать 1 сентября текущего года.

Важным изменением стал отказ от обязательных систем водоснабжения и канализации. А требование по отоплению решили оставить в виде опции. Кроме того, власти согласились снизить допустимую высоту помещения с 3,5 до 3,3 метра (если пункт ТО занимается проверкой грузовиков массой до 3,5 тонны и есть осмотровая канава). В свою очередь глубину осмотровой канавы в некоторых случаях разрешили уменьшить с 1,5 до 1,3-1,1 метра.

Кроме того, в Минтрансе настаивают на исключении требования, согласно которому на каждую диагностическую линию должен приходиться свой диагностический прибор: речь идёт о дымомерах, люфтомерах, течеискателях и других. В ведомстве выступают за разрешение использовать по одному устройству на пункте осмотра.

Ещё одним изменением стало разрешение использовать эстакаду, если нет возможности применять подъёмник или канаву (она должна обеспечивать безопасный заезд/съезд автомобилей на рампу). По словам Сергея Ефремова, обновлённый вариант приказа – это, по сути, не смягчение нынешний норм, а «введение более объективных и разумных требований к пунктам техосмотра».

Напомним, одним из главных нововведений в процесс ТО с 1 марта стала обязательная фотофиксация процесса проверки автомобилей. При этом в цифровом файле должны быть указаны координаты расположения машины во время осмотра (приказ Минтранса №97). Предполагается, что это не позволит «нечистым на руку» операторам ТО оформлять диагностические карты на те машины, которые на самом деле не проходили проверку. Как мы сообщали ранее, мошенники уже научились подделывать все требуемые по новым правилам данные. Только теперь за свои услуги они берут больше денег.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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