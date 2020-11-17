Чтобы не глохли в пути: в России отзывают автомобили Toyota и Lexus

Отзывы автомобилей – это повседневная практика, которая уже давно знакома как производителям, так и покупателям машин. Нередко это, скорее, маркетинговый ход, но бывают и серьёзные проблемы, которые могут привести, к примеру, к ДТП. Об очередной сервисной кампании рассказали в российском офисе компании Toyota (также владеет маркой Lexus).



На фото: Toyota Camry

Ранее в текущем месяце стало известно о глобальном отзыве автомобилей двух брендов: он затронул в общей сложности 5,84 млн машин, при этом большая часть (3,34 млн единиц) находятся на одном из крупнейших авторынков, в США. Как оказалось, дефект «не обошёл» стороной и Россию.

У нас под условия сервисной кампании попали владельцы 69 051 автомобиля марок Toyota и Lexus, которые были реализованы официальными дилерами в период с 3 октября 2013 года по настоящее время. Собственников машин должны оповестить о необходимости приехать на сервис уполномоченные представители местного офиса Toyota Motor, кроме того, желающие могут проверить, участвует ли автомобиль в кампании, с помощью сайта Росстандарта.

На фото: Toyota Highlander

На сервисе ждут следующие автомобили марки Toyota: Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200. Также под отзыв попали модели бренда Lexus: ES (200, 250, 350), GS (250, 350, 450H, 460), IS (200T), LC (500), LS (350, 460, 500, 600H), LX (570), NX (200T), RC (200T, 350) и RX (200T, 350, 350L, 450H).



Проблема, из-за которой автомобилям придётся внепланово посетить сервис – вероятность неисправности бензонасоса. Как рассказали в компании, он расположен в топливном баке и создает давление в топливной системе двигателя. С течением времени могло произойти растрескивание крыльчатки устройства и его деформация. В результате в отдельных случаях это способно привести к некорректной работе или поломке бензонасоса. Это, в свою очередь, может стать причиной снижения тяги или заглохнувшего двигателя.



На фото: Lexus RX

В рамках ремонта автомобилям, попавшим под отзыв, специалисты дилерских центров произведут замену топливного насоса. Процесс предположительно займёт от полутора до четырёх часов (в зависимости от модели). Все работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

В прошлом году стало известно о других глохнущих «японцах»: тогда в России объявили об отзыве кроссоверов Subaru. Кампания затронула 7442 экземпляра XV и Forester, проданных в РФ официальными дилерами бренда с 2017 года. Этим машинам пришлось перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы исключить риск возникновения короткого замыкания.

