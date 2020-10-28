Чтобы успеть в срок: строительство ЦКАД на некоторых участках идёт круглосуточно

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД, A113) началось ещё в 2014 году. С тех пор планируемая дата окончания работ откладывалась не единожды. Проект стал источником головной боли для руководителей госкомпании «Автодор», но теперь есть шанс, что его всё-таки удастся закончить в срок. Сейчас предполагается, что «кольцо» вокруг столицы сдадут в эксплуатацию в полном объёме к концу 2021 года.



Основные участки новой платной автодороги должны открыться в уже в ближайшее время: ранее в Минстрое отметили, что движение на основном ходу ЦКАД запустят до конца 2020 года. Напомним, из-за работ на четвёртом пусковом комплексе кольцевой автодороги в начале лета на трассе М-5 «Урал» изменилась схема движения. Речь идёт об участке от А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) до выезда на Новорязанское шоссе (поворот в сторону деревни Старниково).

В этом месте платная трасса примыкает к М-5, пересечение будет на разных уровнях, здесь строятся путепроводы. Дорожники обещали, что движение по перекрытому участку будет возобновлено 15 ноября текущего года, и сегодня «Автодор» подтвердил ранее названный срок. В пресс-центре добавили, что сейчас строительство на данном участке ведётся круглосуточно.



Сейчас в месте примыкания двух дорог продолжается строительство искусственных сооружений. По сведениям госкомпании, на первом путепроводе «в теле» М-5 «Урал» над ЦКАД-4 (в направлении области) уже уложено асфальтобетонное покрытие. На втором объекте, ведущем в сторону Москвы, строители пока заняты дорожным полотном и обустройством.

Стоит отметить, что уже после 15 ноября работы на транспортной развязке, которая соединит ЦКАД-4 с трассой «Урал», продолжатся. По шести съездам (всего предусмотрено восемь) движение откроют к началу следующего года, а пару оставшихся съездов запустят в конце октября 2021-го.



Предполагается, что время в дороге для водителей, которые едут с М-5 до трасс М-7 «Волга» либо М-4 «Дон» после запуска движения по основному ходу четвёртого пускового комплекса ЦКАД-4 сократится. Кроме того, в госкомпании ожидают снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть вдоль А-107 и уменьшение количества заторов в Бронницах.

Протяжённость трассы ЦКАД составит 330 км, всего она насчитывает пять пусковых комплексов, причём существующий пятый является бесплатным. Бесплатным дублёром «кольца вокруг столицы» является А107, так называемая «малая бетонка». Напомним, на новой платной автодороге реализуют систему free flow (в переводе «свободный поток»), которая позволит проезжать ПВП без остановки (деньги за проезд будут списываться автоматически со счёта или транспондера).

