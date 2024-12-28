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Число сделок на Авито Аукционе за год выросло на 43%

28.12.2024 26 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и продажам автомобилей на Авито Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели – сделать ставки и выкупить его. Средняя цена покупки авто через Авито Аукцион в 2024 году составила 1 303 022 рубля. 

По данным сервиса, в январе-ноябре 2024 года через Аукцион было продано на 43% авто больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество автомобилей, выставленных за это время на продажу, выросло еще более заметно – в 2,2 раза.

В топ-5 марок по доле в продажах на Авито Аукционе вошли Lada (ВАЗ) с долей 14,38%, Kia (9,92%), Hyundai (8,56%), Volkswagen (5,7%) и Renault (5,64%). Среди моделей лидером по продажам стала ВАЗ (LADA) Granta: ее доля составила 4,58% от всех сделок. На втором месте оказалась Kia Rio, получившая 3,49% от всех продаж, а на третьем – Hyundai Solaris с 3,28%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Vesta (2,71%), а замыкает пятерку Ford Focus с 2,59%.

Авито Аукцион — это сервис, позволяющий собственникам продать свой автомобиль с пробегом проверенным партнерам Авито Авто, выбрав из нескольких предложений наиболее выгодное. И, по нашим данным, его востребованность продолжает расти: каждый месяц на Аукцион выставляется более 100 тысяч лотов. Продавцам сервис дает возможность сэкономить время в процессе продажи авто и выбрать наиболее выгодное предложение от проверенных партнеров, а дилерам и реселлерам — закрыть вопрос пополнения складов ликвидными автомобилями. Кроме того, такой формат взаимодействия повышает уровень доверия покупателей к автодилерам: по нашим данным, после успешной сделки по продаже автомобиля через Авито Аукцион автовладельцы часто приходят покупать новую машину именно к тому дилеру, с которым уже сотрудничали.
Эдуард Ефремов
руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Топ-10 автомобилей по доле в продажах в сервисе Авито Аукцион, Россия, август-ноябрь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросе
ВАЗ (LADA)Granta4,58%
KiaRio3,49%
HyundaiSolaris3,28%
ВАЗ (LADA)Vesta2,71%
FordFocus2,59%
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