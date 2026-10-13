Citroen 2 CV Fourgonnette: честный народный «каблучок» на базе нового «гадкого утёнка»

Новый Citroen 2 CV, который должен выйти на рынок в 2028 году, может получить коммерческую версию Fourgonnette — такую же, какую имел его исторический предок.

Новый Citroen 2 CV дебютировал на Парижском автосалоне в виде концепта, но в 2028 году он точно превратится в серийную модель нового семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car корпорации Stellantis. Эти электромобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощёнными требованиями к безопасности, что позволит обеспечить им доступные цены. В базовой комплектации новый Citroen 2 CV будет стоить порядка 15 000 евро.

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Коммерческая версия Fourgonnette нового Citroen 2 CV тоже пока находится в статусе концепта, но её превращение в серийную модель пока не подтверждено — всё будет зависеть от того, насколько вообще успешным окажется семейство E-Car и каковы будут законодательные и технические ограничения категории M1E (они пока что не утверждены). В целом же юркий развозной «каблучок» с ценником от 15 000 евро или около того — это весьма перспективная рыночная ниша.

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Fourgonnette переводится с французского на русский как «малогабаритный фургон» или просто «фургончик». Одноимённая версия появилась у классического бензинового Citroen 2 CV в 1951 году, она имела большой успех у торговцев, фермеров и почтовых служб. На базе классического Citroen 2 CV Fourgonnette делали даже простенькие кемперы для отдыха на природе.

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Новый Citroen 2 CV Fourgonnette, безусловно, похож на своего исторического предка — сохранены гофрированные бока, распашные задние двери и характерная, невыгодная с точки зрения аэродинамики ступенька между крышами кабины и грузового отсека. У концепта помимо задних боковых дверей есть подъёмная секция по левому борту — это удобная опция для передвижной мастерской или мобильной кофейни.

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Платформа E-Car не предполагает больших мощностей и высоких скоростей, поэтому далёкая от оптимальной аэродинамика кузова — не помеха для потенциального рыночного успеха нового Citroen 2 CV Fourgonnette. «Каблучок», как и исходный легковой 2 CV, имеет ребристый V-образный капот в сочетании с широкими передними крыльями, фары в отдельных корпусах, передний бампер с «клыками», старомодные дверные ручки и специальные шины Michelin с шевронным орнаментом на боковинах. Интерьер нового Citroen 2 CV Fourgonnette на данный момент не рассекречен.