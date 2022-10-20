City Transformer CT-1: израильский городской электромобиль с изменяемой колеёй

Израильский стартап City Transformer представил на автосалоне в Париже свой необычный гидрид автомобиля и мотоцикла, в котором противоречие между манёвренностью и устойчивостью на высоких скоростях решается за счёт подвижной колеи. CT-1 планируется запустить в производство в 2024 году, предзаказы уже принимаются.

Стартап City Transformer со штаб-квартирой в Тель-Авиве существует с 2014 года, но только минувший весной он показал своё детище под названием CT-1, а на Парижском автосалоне состоялась его живая премьера. Международная команда City Transformer хотела создать идеальное транспортное средство для современного мегаполиса, где пробки — обычное дело, а найти место для парковки бывает очень сложно.

CT-1 сочетает в себе преимущества автомобиля и мотоцикла: от автомобиля он унаследовал органы управления и закрытый всепогодный кузов с посадочной формулой 1+1 (тандемная посадка), от мотоцикла — скромные габариты и высокую манёвренность. Габаритная длина CT-1 — 2500 мм, ширина — 1400 мм с широкой колеёй и 1000 мм с узкой, высота — 1580 мм, колёсная база — 1800 мм. Двери гильотинного типа облегчают посадку/высадку в тесноте.



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В основе CT-1 лежит плоская скейдборд-платформа собственной разработки с уникальным механизмом динамического изменения колеи (то есть её можно изменять на ходу). В движение CT-1 приводится двумя независимыми электромоторами на задней оси мощностью 7,5 кВт (10 л.с.) каждый. До 50 км/ч электрокар разгоняется за 5 с, максимальная скорость с узкой колеёй ограничена на отметке 45 км/ч, с широкой — 90 км/ч.

Широкая колея обеспечивает устойчивость CT-1 на скоростях выше 45 км/ч. Для сравнения скажем, что близкий по концепции проект Nimbus из США решает ту же задачу иначе: у него три колеса (два спереди, одно сзади) и сложная кинематика передней оси, позволяющая машине заваливаться внутрь поворота, как при езде на мотоцикле. Ширина Nimbus — всего 860 мм, но езда с сильными кренами (до 45 градусов) требует хорошего вестибулярного аппарата у пилота и пассажира, тогда как четырёхколёсный израильский CT-1 ведёт себя вполне по автомобильному.



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CT-1 весит 590 кг, из которых 140 кг приходятся на батарею. Ёмкость батареи не указана, но известно, что запас хода на одной зарядке составляет 180 км, а пополнить заряд с 10 до 80% можно за полчаса. Все колёса снабжены дисковыми тормозами. Объём багажника со сложенным пассажирским креслом — 500 л. Других технический подробностей пока нет. В салоне видим электронный щиток приборов и вертикальный мультимедийный планшет справа от него. О системах безопасности разработчики ничего не сообщают.



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City Transformer принимает предзаказы на CT-1, для оформления нужно перечислить компании депозит в 150 евро, а полная цена в таком случае составит 12 500 евро. Для тех, кто не хочет рисковать и рассчитывает купить CT-1 уже после его запуска в производство в 2024 году, цена составит 16 000 евро.

