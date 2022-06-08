Новинки ×
  • Nimbus: гибрид автомобиля и мотоцикла стал проще и дороже на пути к производству

Nimbus: гибрид автомобиля и мотоцикла стал проще и дороже на пути к производству

08.06.2022 120 0 0

Американский стартап Nimbus прервал длившееся около года молчание и представил предсерийный прототип своего электрического трицикла, который теперь называется Nimbus One (прежнее имя — Nimbus Halo).

 

О компании Nimbus мы рассказывали в марте прошлого года, её возглавляет проживающий в США предприниматель Лиханг Нонг (Lihang Nong). Nimbus предлагает своё видение идеального индивидуального городского транспорта — трицикл, совмещающий в себе маневренность мотоцикла с комфортом и безопасностью автомобиля. Год назад трицикл назывался Nimbus Halo, о нём писали многие СМИ, потому что стартап обещал очень привлекательную цену — от 6420 долларов за базовую версию с батареей на 8,1 кВт∙ч и запасом хода в 126 км на одной зарядке. Помимо базовой версии были предусмотрены ещё две, с увеличенным запасом хода.

Полностью закрытый кузов Nimbus Halo, изготовленный из высокопрочной стали и алюминия (наружные панели — из термопластика) обещал хорошую защиту в случае ДТП. В оснащении значились три подушки безопасности (одна фронтальная и две боковые), система автоматического аварийного торможения (AEB), система контроля за полосой движения и автопарковщик.

После анонса Halo компания Nimbus надолго замолчала, не обновляла сайт и странички в соцсетях, не отвечала на вопросы журналистов и заинтересованных клиентов, так что о ней все быстро забыли — уж сколько подобных стартапов канули в Лету. Но на днях компания Nimbus перезапустила сайт и начала принимать предзаказы на свой трицикл — желающим нужно внести депозит в размере 100 долларов.

Трицикл теперь называется Nimbus One, его дизайн стал более угловатым по сравнению с Halo, но принципиальная компоновка осталась прежней: два управляемых колеса спереди, одно ведущее сзади, тандемная посадка водителя и единственного пассажира, автомобильные органы управления. Вместо пассажира пространство за водителем можно использовать для багажа или для установки детского кресла (есть крепления Isofix). В поворотах Nimbus One может по-мотоциклетному наклоняться на угол до 45 градусов. Габаритная длина трицикла — 2,3 м, ширина — 0,86 м, с такими размерами на Nimbus One можно ездить между рядами, как на мотоцикле, и парковаться поперёк слота, что очень удобно в городе.

Вместо прежних трёх версий теперь только одна, с батареей ёмкостью 9 кВт·ч (состоит из четырёх съёмных модулей, которые можно заряжать дома или в гараже), полного заряда хватит на 150 км пробега в городском режиме. Мощность электродвигателя не сообщается. До 30 миль/ч (48,28 км/ч) трицикл разгоняется за 3 с, максимальная скорость — 80 км/ч. Снаряженная масса — 375 кг.

В базовую комплектацию теперь входит только одна фронтальная боковая подушка безопасности, ABS, система предупреждения столкновений, печка и аудиосистема с Bluetooth-подключением, за кондиционер нужно доплачивать. Розничная цена выросла до 9980 долларов, а в качестве альтернативы по-прежнему предлагается аренда, но она тоже подорожала — с 99 до 200 долларов.

Издание TechCrunch, которое непосредственно пообщалось с Лихангом Нонгом, сообщает, что первые экземпляры Nimbus One будут отгружены клиентам в третьем квартале 2023 года (прежде планировалась начать поставки до конца 2022 года), при этом компания остро нуждается в финансировании и ведёт переговоры с инвесторами, так что дело далеко ещё не в шляпе. Недавно концепцию трицикла Nimbus в значительной степени скопировал немецкий стартап Hopper, дополнив электромотор педальным приводом.

электромобиль мотоциклы новинки Nimbus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по ка... 227 0 0 07.06.2022
Статьи / Авто с пробегом Skoda Yeti с пробегом: ржавеющий дорестайлинг, шанс на крутой тюнинг и бессмертный салон Первый кроссовер марки Skoda получился очень необычным. Будучи чуть компактнее большинства конкурентов, он предлагал практически те же технические возможности, но за меньшие деньги. После ре... 870 1 0 07.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Можно ли застраховать машину по ОСАГО без участия собственника Мы привыкли к тому, что заключение договора ОСАГО – это ответственность собственника автомобиля. Собственно, об этом фактически говорит и закон об ОСАГО. Но значит ли это, что застраховать... 295 0 9 06.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25482 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11567 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10988 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings