Nimbus: гибрид автомобиля и мотоцикла стал проще и дороже на пути к производству

Американский стартап Nimbus прервал длившееся около года молчание и представил предсерийный прототип своего электрического трицикла, который теперь называется Nimbus One (прежнее имя — Nimbus Halo).

О компании Nimbus мы рассказывали в марте прошлого года, её возглавляет проживающий в США предприниматель Лиханг Нонг (Lihang Nong). Nimbus предлагает своё видение идеального индивидуального городского транспорта — трицикл, совмещающий в себе маневренность мотоцикла с комфортом и безопасностью автомобиля. Год назад трицикл назывался Nimbus Halo, о нём писали многие СМИ, потому что стартап обещал очень привлекательную цену — от 6420 долларов за базовую версию с батареей на 8,1 кВт∙ч и запасом хода в 126 км на одной зарядке. Помимо базовой версии были предусмотрены ещё две, с увеличенным запасом хода.

Полностью закрытый кузов Nimbus Halo, изготовленный из высокопрочной стали и алюминия (наружные панели — из термопластика) обещал хорошую защиту в случае ДТП. В оснащении значились три подушки безопасности (одна фронтальная и две боковые), система автоматического аварийного торможения (AEB), система контроля за полосой движения и автопарковщик.

После анонса Halo компания Nimbus надолго замолчала, не обновляла сайт и странички в соцсетях, не отвечала на вопросы журналистов и заинтересованных клиентов, так что о ней все быстро забыли — уж сколько подобных стартапов канули в Лету. Но на днях компания Nimbus перезапустила сайт и начала принимать предзаказы на свой трицикл — желающим нужно внести депозит в размере 100 долларов.



Трицикл теперь называется Nimbus One, его дизайн стал более угловатым по сравнению с Halo, но принципиальная компоновка осталась прежней: два управляемых колеса спереди, одно ведущее сзади, тандемная посадка водителя и единственного пассажира, автомобильные органы управления. Вместо пассажира пространство за водителем можно использовать для багажа или для установки детского кресла (есть крепления Isofix). В поворотах Nimbus One может по-мотоциклетному наклоняться на угол до 45 градусов. Габаритная длина трицикла — 2,3 м, ширина — 0,86 м, с такими размерами на Nimbus One можно ездить между рядами, как на мотоцикле, и парковаться поперёк слота, что очень удобно в городе.



Вместо прежних трёх версий теперь только одна, с батареей ёмкостью 9 кВт·ч (состоит из четырёх съёмных модулей, которые можно заряжать дома или в гараже), полного заряда хватит на 150 км пробега в городском режиме. Мощность электродвигателя не сообщается. До 30 миль/ч (48,28 км/ч) трицикл разгоняется за 3 с, максимальная скорость — 80 км/ч. Снаряженная масса — 375 кг.

В базовую комплектацию теперь входит только одна фронтальная боковая подушка безопасности, ABS, система предупреждения столкновений, печка и аудиосистема с Bluetooth-подключением, за кондиционер нужно доплачивать. Розничная цена выросла до 9980 долларов, а в качестве альтернативы по-прежнему предлагается аренда, но она тоже подорожала — с 99 до 200 долларов.



Издание TechCrunch, которое непосредственно пообщалось с Лихангом Нонгом, сообщает, что первые экземпляры Nimbus One будут отгружены клиентам в третьем квартале 2023 года (прежде планировалась начать поставки до конца 2022 года), при этом компания остро нуждается в финансировании и ведёт переговоры с инвесторами, так что дело далеко ещё не в шляпе. Недавно концепцию трицикла Nimbus в значительной степени скопировал немецкий стартап Hopper, дополнив электромотор педальным приводом.