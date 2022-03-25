Педальный гибрид Hopper позволит легально объехать пробку по тротуару

Стартап Hopper Mobility из Германии начал приём заказов на свою первую и пока единственную модель — педальный гибрид, который сочетает в себе преимущества велосипеда и электромобиля.

Компанию Hopper Mobility основала два года назад группа молодых людей из баварского города Аугсбург. Они предлагают свое видение идеального городского транспорта — электрический велосипед в автомобильном кузове, на котором можно ездить без прав по велодорожками и тротуарам (в Европе, как правило, часть тротуара — это и есть велодорожка, снабжённая соответствующей разметкой). Налоги за Hopper платить не нужно (во всяком случае, пока), обслуживание потребуется самое минимальное.

Hopper рассчитан на двоих взрослых и тандемную посадку либо на одного взрослого и двух детей. Габаритная длина — 200 см, ширина — 88 см, масса — около 120 кг, парковаться можно перпендикулярно тротуару. Кузов опирается на три колеса: передние два ведущие, а единственное заднее — управляемое, оно поворачивается на угол до 90 градусов, благодаря чему радиус разворота составляет всего 2 м. Все колёса снабжены подвеской. Руль — круглый, как у автомобиля, в ступицу встроен многофункциональный экран. Педали на картинках не показаны, но они значатся в описании.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Крутить педали необязательно (разе только, чтобы тронуться с места), но тогда максимальная скорость будет ограничена на уровне 6 км/ч — больше 250-ваттный электромотор не вытянет. В гибридном режиме можно разогнаться до 25 км/ч. 48-вольтовую батарею размером с небольшой чемоданчик можно вынуть из кузова и зарядить дома или на работе от обычной бытовой розетки. Полного заряда хватит на 60 км пробега, а в виде опции предлагается второй такой же аккумулятор и тогда запас хода вырастает до 120 км. Ещё одна опция — солнечная панель в крыше, которая при хорошей погоде будет давать до 5 км «халявного» пробега в час.



Для багажа предназначен небольшой (70 л) вертикальный отсек в задней части кузова, но если сдвинуть заднее сиденье вперёд, то его объём багажника увеличится до 220 л. Боковых дверей нет, а в случае непогоды проёмы можно прикрыть прозрачной клеенкой. От угона Hopper страхует система бесключевого доступа.



Вчера стартап начал принимать заказы на Hopper: для оформления нужно внести депозит в размере 300 евро, а полная цена начинается от 6499 евро, начало поставок намечено на весну 2023 года. Производство будет организовано в Германии, в первый год продаж планируется продать около тысячи гибридов, а дальше — как пойдёт.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В конце 2020 года мы рассказывали о другом, куда более технически изощрённом педальном гибриде Twike 5 из Германии, который позволяет ездить даже по автобанам со скоростью до 200 км/ч. Twike 5 с тех пор немножко модернизировали, так что в ближайшее время мы, возможно, вернёмся к рассказу о нём.

