Coastrunner: сухопутный катерок из Нидерландов с холодильником на борту

Подробно о компании Savage Rivale мы рассказывали в 2016 году, её основали в 2008 году предприниматели Эмиль Поп и Джастин де Бур, их изначальная идея состояла в том, чтобы привнести эстетику прогулочных катеров и яхт в мир суперкаров, в итоге на свет появилась модель Roadyacht GTS, название которой переводится буквально как «дорожная яхта». Savage Rivale занимается также дизайном вилл и настоящих, морских катеров и яхт, а Coastrunner — её очередной автомобильный проект, на разработку которого ушло около трёх лет.

Coastrunner (название можно перевести как «береговой автомобиль») — это лёгкий прогулочный электрокар в стиле багги, аналог таких классиков жанра как Meyers Manx, Citroen Mehari и Mini Moke, но Savage Rivale сделала акцент на собственном яхтенном стиле и весьма тщательно подошла к проектированию. Coastrunner рассчитан на четырёх человек, габаритная длина электрокара — 3660 мм, ширина — 1670 мм, высота — 1477 мм, колёсная база — 2513 мм, дорожный просвет — 215 мм.



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В основе Coastrunner лежит алюминиевая пространственная рама из профилей коробчатого сечения, к которой сверху крепится трубчатый стальной каркас крыши, наружные облицовочные панели изготовлены из лёгкого композитного материала, тканевую крышу можно смотать в рулон и наслаждаться солнцем. Дверей и боковых стёкол не предусмотрено, зато есть два багажника: основой в корме вмещает 250 л, а передний на 60 л — это полноценный холодильник, в котором уместится вся провизия для полноценного пикника на четверых. Весит Coastrunner всего 800 кг.



Единственный электромотор в Coastrunner установлен на задней оси и вращает задние колёса через редуктор, максимальная отдача — 50 кВт (68 л.с.) и 200 Нм. Батарея ёмкостью 20 кВтч разделена на два модуля, они находятся под сиденьями. Запас хода на одной зарядке — до 200 км. Динамические характеристики не объявлены.



Салон стилизован под катер, отделка пола и площадки над основным багажником имитируют тиковое дерево. Рулевое колесо позаимствовано у VW Golf прошлого поколения. В переднюю панель вмонтирована мощная аудиосистема. Всё, что ниже «ватерлинии», можно мыть водой из шланга. В виде опции предлагаются мультимедийные планшет, крепления для спортинвентаря и масса вариантов цветовой кастомизации.



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Цену Coastrunner разработчики не называют, но судя по прошлым публикациям об этом проекте в западных СМИ, потенциальным покупателям нужно приготовить не менее 36 000 евро.

