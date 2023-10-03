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  • Cordiant и Kolesa.ru запускают интерактивный проект с розыгрышем призов

Cordiant и Kolesa.ru запускают интерактивный проект с розыгрышем призов

03.10.2023 186 1 0

Зимнее вождение – это то, о чем невозможно знать слишком много. За рулем зимой всегда есть чему поучиться, и мы готовы в этом помочь. Kolesa.ru вместе с Cordiant запускают интерактивный проект, где можно проверить свои знания, узнать что-то новое, получить гарантированный промокод на кэшбек и поучаствовать в розыгрыше призов – двух комплектов зимних шин Cordiant Snow Cross 2.

Зимний сезон – время малых сложностей для опытных водителей и больших сложностей для новичков. Но и тем, и другим полезно знать и проверять свои знания о том, как правильно вести себя на зимней дороге. Совместно с брендом Cordiant мы запускаем интерактивную игру, которая напомнит о правилах зимнего вождения и о том, как выйти из сложных ситуаций на дороге.

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Причем для вас, читателей, это двойная выгода: пройдя все упражнения, вы получите не только ценную практическую информацию с иллюстрациями, но и гарантированный уникальный промокод на кэшбек 15% при покупке шин Cordiant. Но и это еще не все: каждый читатель может участвовать в розыгрыше призов – двух комплектов зимних шин Cordiant Snow Cross 2.

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Переходите на страницу проекта, проходите интерактивную игру, обучайтесь новому, проверяйте свои навыки, получайте промокоды и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. АО "Кордиант". erid: LdtCKY8eo

шины и диски

 

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1 комментарий
03.10.2023 22:03
Papirus

Спасибо конечно что не что то китайское, но и доверять жизнь какому то кордианту я б не стал. Даже на халяву.

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