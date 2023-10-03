Cordiant и Kolesa.ru запускают интерактивный проект с розыгрышем призов

Зимний сезон – время малых сложностей для опытных водителей и больших сложностей для новичков. Но и тем, и другим полезно знать и проверять свои знания о том, как правильно вести себя на зимней дороге. Совместно с брендом Cordiant мы запускаем интерактивную игру, которая напомнит о правилах зимнего вождения и о том, как выйти из сложных ситуаций на дороге.
Причем для вас, читателей, это двойная выгода: пройдя все упражнения, вы получите не только ценную практическую информацию с иллюстрациями, но и гарантированный уникальный промокод на кэшбек 15% при покупке шин Cordiant. Но и это еще не все: каждый читатель может участвовать в розыгрыше призов – двух комплектов зимних шин Cordiant Snow Cross 2.
Переходите на страницу проекта, проходите интерактивную игру, обучайтесь новому, проверяйте свои навыки, получайте промокоды и участвуйте в розыгрыше!
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Спасибо конечно что не что то китайское, но и доверять жизнь какому то кордианту я б не стал. Даже на халяву.