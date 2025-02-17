Dacia Duster Redust: зверский немецкий тюнинг для бюджетного румынского кроссовера

Компания Carpoint GmbH из немецкого городка Нойкирхен-Флюн (земля Северный Рейн-Вестфалия) представила товарные образца кроссовера Dacia Duster Redust с очень агрессивным дизайном и не менее агрессивным ценником.

Carpoint занимается продажей и тюнингом автомобилей Dacia, свою экстремальную версию Дастера третьего поколения компания анонсировала в сентябре прошлого года — тогда это были всего лишь компьютерные рендеры, а на днях представлены и выставлены на продажу товарные образцы, пакет доработок получил имя Redust.

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Напомним, что «третий» Duster, справивший премьеру в 2023 году, уже в стоке имеет угловатый и довольно агрессивный на вид кузов, который приглянулся европейскому потребителю. После смены поколений продажи Дастера пошли вверх, несмотря на заметно выросшие цены: в 2024 году Duster, по данным JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 175 213 шт. (+13% по сравнению с продажами в 2023 году) и вошёл в топ-10 бестселлеров европейского рынка.

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Тюнингом Дастеров в Европе занимаются многие фирмы, и в основном это оффроудное направление тюнинга, а вот Carpoint решила сделать подчёркнуто дорожную версию на низкопрофильных шинах размерности 245/40 R 20 и с монструозным обвесом в стиле уличного забияки. Оранжевый Duster Redust на фотографиях — самый дорогой из первых товарных образцов, он стоит 52 990 евро, тогда как исходный стоковый переднеприводный Duster Extreme Hybrid 140 стоит сейчас в Германии от 27 390 евро.

Немалая наценка берётся прежде всего за эффектный кузовной обвес, в который входят массивный бутафорский воздухозаборник на капоте, расширители колёсных арок и порогов, развитый спойлер на багажной двери и сеточки на боковых багажных окошках. Также в цену входят 20-дюймовые колёсные диски, под установку которых расширена колея и занижена подвеска, спортивный выхлоп с двумя центральными патрубками и декоративная виниловая оклейка.

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Салон оранжевой машины получил кучу контрастный вставок оранжевого цвета, оранжевые ремни безопасности, новую разноцветную светодиодную подсветку, новые коврики и накладки на пороги. Между тем силовой агрегат и тормоза у кроссовера стоковые, так что нужно рассчитывать лишь на 140 л.с. и 10,1 с «до сотни». Хиленькие дисковые тормоза однако же получили суппорты оранжевого цвета.

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Чёрная машина на фотографиях попроще, она сделана на базе 130-сильного полноприводного Дастера с МКП в комплектации Extreme, что в стоке стоит от 27 190 евро, а в версии Redust от Carpoint — 42 490 евро. Здесь всего один боковой выхлопной патрубок в карбоновой обёртке и менее вычурный салон без цветомузыки, со стандартными ремнями и заводской обивкой кресел. Подвеска тоже занижена и расширена, силовой агрегат и тормоза стандартные, суппорты у тормозов окрашены в красный цвет. Первую «сотню» Duster TCe 130 4x4 набирает за 11 с при наличии умелого водителя за рулём.

В планах Carpoint значится и оффроудная версия «третьего» Дастера с увеличенным дорожным просветом, «зубастыми» колёсами, кенгурятником и экспедиционным багажником на крыше, но на тюнинг силовых установок и в этом проекте рассчитать не стоит.