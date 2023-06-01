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Dacia готовит конкурента Citroën C5 X: первое изображение

01.06.2023 45 0 0

Ожидается, что модель румынского суббренда, принадлежащего французской компании, появится на европейском рынке в 2026 году.

Citroen C5 X был представлен в 2021 году: тогда в компании отметили, что эта модель сегмента D сочетает в себе «элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера». На самом деле роль флагмана бренда теперь исполняет большой лифтбек. В дальнейшем у этой модели, вероятно, появится конкурент, который выпустят под маркой Dacia.

Фирменный стиль Dacia

Румынский суббренд, принадлежащий французской компании Renault, может выпустить высокий большой лифтбек, оформленный в фирменном стиле: предполагается, что эта модель займёт место флагмана линейки Dacia. По предварительным данным, такая новинка появится на европейском рынке в 2026 году. Её имя компания, очевидно, рассекретит позже.

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущий флагман Dacia, нет. Своим вариантом того, какую внешность может получить такая новинка, с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что длина модели будет немногим более 4,6 метра, а в качестве кузова выберут так называемый «приподнятый» лифтбек.

Рендер будущего флагмана Dacia

Судя по рендеру, автомобиль может получить светодиодную головную оптику, оформленную в соответствии с актуальным фамильным стилем бренда. Правда, по сравнению с актуальными европейским Duster второго поколения и кросс-универсалом Jogger, от логотипе центре, вероятно, будут расходиться двойные штрихи, которые перейдут ходовые огни, выполненные в форме буквы «Y».

На фото: Citroen C5 X

Нижнюю часть переднего бампера занимает огромный воздухозаборник с рисунком в виде горизонтально вытянутых сот. Ещё, судя по изображению, у будущей «пятидверки» по периметру кузова имеется обвес из некрашеного пластика, рельефный капот, надпись с названием бренда на боковине, чёрная крыша и такого же цвета корпуса боковых зеркал, утопленные ручки передних дверей и интегрированные в стойки крыши – у задних.

По неофициальным данным, моторная гамма пока безымянной модели будет электрифицирована. Ожидается, что флагманский лифтбек получит варианты с мягкогибридными силовыми установками, в основе которых будут бензиновые двигатели, работающие в тандеме с 48-вольтовыми «электродовесками». Ещё у новинки Dacia, скорее всего, будут версии с гибридной системой E-Tech разработки материнской Renault.

На фото: салон Citroen C5 X

Напомним, минувшей весной стало известно о том, что Dacia в 2024-м наладит производство Jogger в Африке, на заводе в марокканском Танжере (здесь сейчас выпускаются Dacia Sandero и «каблучок» Renault Express). Это позволит освободить место на головном предприятии Dacia в румынском городе Миовени, на конвейер которого в том же 2024 году придёт новый Duster, а в 2025-м – Bigster.

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