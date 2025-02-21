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  • Dacia готовит новую полноприводную версию Duster: прототип проехался на камеру

Dacia готовит новую полноприводную версию Duster: прототип проехался на камеру

21.02.2025 164 0 2

По предварительным данным, такой Дастер с технологией e-4WD доберётся до дилерских центров в Европе весной 2026 года.

Актуальный кроссовер Dacia Duster дебютировал в конце осени 2023-го, а под маркой Renault автомобиль был представлен весной прошлого года. Напомним, в ходе последней смены генерации Дастер переехал с платформы B0 на «тележку» CMF-B, на которой базируются в том числе нынешние Dacia Logan, Sandero и Jogger.

На фото: прототип новой полноприводной версии Dacia Duster

Габаритная длина нынешнего Duster составляет 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм, а расстояние между осями – 2657 мм. У переднеприводной модификации дорожный просвет равен 209 мм, у полноприводной – 217 мм. Кроссовер Dacia получил рельефный капот, массивные бамперы и накладки на колёсные арки, светодиодные «игреки» в головной оптике и схожим образом оформленные задние фонари, а также спрятанные в конструкцию рамы остекления ручки задних дверей.

На сегодняшний день Dacia Duster доступен европейцам с тремя вариантами «начинки». У варианта Eco-G 100 под капотом располагается битопливная 1,0-литровая турботройка мощностью 100 л.с. (бензин и пропан), которая работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Модификация Hybrid 140 оснащается той же установкой, что и у аналогичного универсала Dacia Jogger: с 94-сильным четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 1,6 литра, 49-сильным электромотором, стартер-генератором и батареей ёмкостью 1,2 кВт*ч; её совокупная отдача равна 141 л.с. У этих двух версий привод может быть только передним.

﻿Полный привод для Dacia Duster на данный момент доступен только в версии TCe 130 с мягкогибридной установкой, в основе которой лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра (130 л.с.), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и шестискоростной ручной коробкой передач.

В дальнейшем у модели появится ещё одна полноприводная версия, об этом сообщает испанское издание Motor.es, которое поделилось с нами порцией снимков прототипа будущей новой модификации Dacia Duster 4x4. Фотошпионы сфотографировали кроссовер в ходе дорожных тестов.

В издании новую будущую версию обозначили как «e-4WD» и отметили, что в разработке её техники приняла участие французская компания Valeo, занимающаяся производством автомобильных комплектующих и запчастей. Испанцы отметили, что у новой полноприводной модификации Дастера будет гибридная установка, при этом на задней оси установят электродвигатель: прототип с такой конструкцией и был замечен недавно фотошпионами. Ожидается, что у такого кроссовера будет автоматическая коробка передач.

По предварительным данным, новый вариант Dacia Duster с полным приводом доберётся до дилерских центров в Европе весной 2026 года, а дебютировать эта версия может до конца 2025-го. При этом в издании отметили, что сначала новая система появится у «старшего брата» – Dacia Bigster. Напомним, этот SUV был рассекречен в октябре 2024 года.

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