Гибридные авто ×

Renault Duster нового поколения готовится выйти на мировой рынок

26.04.2024 103 0 0

Свежий кроссовер предложат с битопливным мотором и гибридными установками. Дилеры начнут принимать заказы в мае.

Предназначенный для Европы кросс Dacia Duster третьего поколения на платформе CMF-B дебютировал в ноябре прошлого года, модель уже доступна на некоторых «старосветских» рынках. Под брендом Renault такой кроссовер впервые показался в декабре 2023-го, а в начале года нынешнего были раскрыты интерьер и подробности о технике. Теперь же турецкое подразделение Рено устроило отдельную презентацию свежего Дастера. Напомним, расположенный в Турции завод станет основной производственной площадкой для Renault Duster (под маркой Dacia модель делают в Румынии), оттуда его будут поставлять и в другие страны.

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Внешне от кроссовера Dacia реношный SUV отличился оформлением передней части: у него собственная радиаторная решетка, причем вместо привычного ромба на ней красуется крупная надпись с названием бренда. В длину Renault Duster насчитывает те же 4,34 метра, что и румынский кроссовер. Размер колесной базы еще не озвучен, но и он, очевидно, един для обеих машин: 2657 мм. 

Заявлено, что дорожный просвет модели Renault может достигать 217 мм (аналогичный показатель у нового полноприводного Dacia Duster, у переднеприводного – 209 мм). Кроссоверу Рено обещаны 17- или 18-дюймовые колеса (у Dacia еще есть 16-дюймовые).

Интерьер такой же, как у Dacia, не считая эмблемы на руле: оставили даже ставшие фирменными для румынской компании «игреки». В дорогих комплектациях есть 7-дюймовая виртуальная приборка, мультимедийная система с планшетом диагональю 10,1 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. 

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За доплату предусмотрены отдельные светодиодные светильники (их можно прикрепить, например, к центральному тоннелю или на багажную дверь), крючки, держатели для гаджетов и бокс, в который можно поставить стакан или бутылку.

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Технику турецкий Renault Duster разделил с румынским братом. Кроссовер предложат с трехцилиндровым двигателем 1.0 TCe LPG (100 л.с.), который работает на бензине и пропане. Также можно будет приобрести «мягкогибридный» Дастер с бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, причем только у такого кросса есть полный привод. Наконец, Renault Duster будет доступен в виде гибрида E-Tech с четырехцилиндровым мотором 1.6 и электродвигателем, суммарная отдача – 140 л.с. Дизелей у кроссоверов-близнецов нового поколения нет.

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В Турции прием заказов на свежий Renault Duster откроют в мае, старт продаж намечен на лето текущего года. Затем кроссовер начнут поставлять на другие рынки. А вот в Бразилии и некоторых латиноамериканских странах «третий» Duster еще придется подождать: там продают модель бразильского производства, и кросс второй генерации только что обновился.

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