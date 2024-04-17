Dacia может выпустить новый маленький хэтчбек Spring: первое изображение

Ожидается, что такая новинка (в случае, если проекту дадут «зелёный свет») появится на европейском рынке в 2027 году.

Румынская марка Dacia принадлежит французской группе Renault. Свой новый электрический кросс-хэтчбек Spring она представила в феврале текущего года. Как Kolesa.ru отметили ранее, эта новинка стала результатом глубокого рестайлинга предшественника. Несмотря на то, что эта пятидверка только-только появилась в продаже, производитель уже, вероятно, задумывается о том, что с этой моделью будет дальше.

На фото: актуальный кросс-хэтчбек Dacia Spring

Многие массовые производители отказываются от разработки новинок в сегменте ситикаров. На первый взгляд, в схожем направлении движется и Dacia, которая презентовала Spring в качестве субкомпактного паркетника. Однако не исключено, что в дальнейшем у модели будет не только кросс-версия, но и обычный маленький пятидверный хэтчбек.



Предполагается, что такой Dacia Spring может выйти на европейский рынок уже в 2027 году. Пока что этому проекту, вероятно, не дали «зелёный свет», так что никаких официальных подробностей на данный момент нет. Свой вариант потенциальной внешности пятидверки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es.



Рендер нового ситикара Dacia Spring

Судя по рендеру, у будущего хэтчбека может быть однообъёмный кузов с большим наклонным ветровым стеклом и высокой «талией» бокового остекления. Модель на изображении получила фирменную светодиодную головную оптику в виде горизонтальных «игреков», которые соединены друг с другом с помощью широкой плашки и светящихся штрихов, а в центре элемента расположен актуальный логотип марки.



В нижней части переднего бампера располагается большой воздухозаборник шестиугольной формы с рисунком в виде сетки чёрного цвета; в нижней части он дополнен горизонтальными полосами. Ещё у Dacia Spring на рендере чёрная крыша, такого же цвета центральные стойки и корпуса традиционных боковых зеркал. Передние двери получили обычные ручки, окрашенные в цвет кузова, а у задних механизм спрятан в стойках крыши.

На фото: салон актуального кросс-хэтчбека Dacia Spring

Ожидается, что ближайшим родственником потенциальной пятидверки станет Twingo четвёртого поколения, который пока что представлен только в качестве концепта. По предварительным данным, модели разделят платформу AmpR Small (это новое название «тележки» CMF-BEV), на которой сейчас базируется недавно представленный более крупный полностью электрический хэтчбек Renault 5.



Информации о технике будущей новинки пока нет, предполагается, что она будет исключительно «зелёной». Вероятно, дальнобойность нового хэтчбека Dacia Spring на одной зарядке составит от 250 до 320 км. По данным издания, ценник такой новинки может варьироваться в диапазоне от 10 до 15 тыс. евро (эквивалентно примерно 1 – 1,5 млн рублей по текущему курсу). Отметим, стоимость недавно представленного кросс-хэтча на старосветском рынке начинается с 18 900 евро (около 1,9 млн рублей).