Dacia покажет спецверсию Duster и гибридный Jogger на автосалоне в Париже

Кроме того, на стенде румынской марки будет представлен концепт Manifesto EV, а также актуальный модельный ряд Dacia с новым логотипом.

Парижский автосалон пройдёт во второй половине текущего месяца, свои новинки здесь представит в том числе румынский бренд Dacia, принадлежащий французской группе Renault. Отметим, дилеры марки Dacia за прошлый год сумели реализовать в Европе 403 541 экземпляр, что на 1,2% больше, чем в 2020-ом. В текущем году прирост продолжился: за первые восемь месяцев клиенты купили 303 247 машин, что на 15,4% больше, чем в январе-августе 2021-го. Свои очередные разработки Dacia покажет на приближающемся автосалоне в Париже.

В компании сегодня анонсировали пополнение для стенда румынского бренда. Так, одной из новинок в Париже станет гибридная версия Dacia Jogger. Напомним, «обычный» универсал вышел на рынок в конце 2021 года. Летом фотошпионы ловили прототип гибридной модификации модели, который находился на дорожных тестах в Южной Европе. Теперь компания собирается официально представить эту новинку: производитель обозначил её как Hybrid 140, очевидно, индекс намекает на совокупную мощность установки.



На фото: прототип гибридного Dacia Jogger 1 / 2 На фото: прототип гибридного Dacia Jogger 2 / 2

Какая именно система будет у Dacia Jogger Hybrid, пока не ясно. Не исключено, что речь идёт о мягкогибридной установке, в основе которой лежит бензиновый двигатель TCe объёмом 1,3 литра мощностью 140 л.с., который агрегатирован с 12-вольтовым «электродовеском». Такая «начинка» имеется в линейке представленных на европейском рынке Renault Clio, Captur и Arkana.



Второй потенциальный вариант – гибридная установка E-Tech, базирующаяся на бензиновом «атмосфернике» объёмом 1,6 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами: один помогает автомобилю тронуться с места, второй выступает в роли стартер-генератора. В состав этой системы входит небольшая литий-ионная батарея ёмкостью 1,2 кВт*ч. Такая техника имеется у Clio E-Tech Hybrid и Captur E-Tech Hybrid.

Предполагается, что дилеры румынской марки начнут принимать заказы на гибридную модификацию Jogger в начале 2023-го, а первые покупатели получат свои машины весной того же года.

На фото: Dacia Duster`22 1 / 3 На фото: Dacia Duster`22 2 / 3 На фото: Dacia Duster`22 3 / 3

Ещё одной анонсированной для Парижского автосалона новинкой оказалась спецверсия кроссовера Dacia Duster – Mat Edition. Фотографии будущего автомобиля в компании пока не опубликовали. Такому SUV пообещали некий новый «эксклюзивный» цвет кузова, кроме того, эта версия в «базе» получила всё доступное модели оборудование. Под капотом у этого Дастера находится бензиновый двигатель TCe объёмом 1,3 литра мощностью 150 л.с., в пару ему предлагается шестиступенчатый «робот» EDC с двумя сцеплениями.



На фото: концепт Dacia Manifesto

В рамках автосалона в Париже также пройдёт живая премьера шоу-кара Manifesto, о котором Kolesa.ru рассказывал ранее. Этот концептуальный вездеход получил безвоздушные шины, пробковый салон и чехлы-спальники на сиденьях. Известно, что у Manifesto полностью электрическая начинка, однако подробностей о ней компания пока не сообщала.

