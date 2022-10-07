Новинки ×
  • Dacia покажет спецверсию Duster и гибридный Jogger на автосалоне в Париже

Dacia покажет спецверсию Duster и гибридный Jogger на автосалоне в Париже

07.10.2022 70 0 0

Кроме того, на стенде румынской марки будет представлен концепт Manifesto EV, а также актуальный модельный ряд Dacia с новым логотипом.

 

Парижский автосалон пройдёт во второй половине текущего месяца, свои новинки здесь представит в том числе румынский бренд Dacia, принадлежащий французской группе Renault. Отметим, дилеры марки Dacia за прошлый год сумели реализовать в Европе 403 541 экземпляр, что на 1,2% больше, чем в 2020-ом. В текущем году прирост продолжился: за первые восемь месяцев клиенты купили 303 247 машин, что на 15,4% больше, чем в январе-августе 2021-го. Свои очередные разработки Dacia покажет на приближающемся автосалоне в Париже.

В компании сегодня анонсировали пополнение для стенда румынского бренда. Так, одной из новинок в Париже станет гибридная версия Dacia Jogger. Напомним, «обычный» универсал вышел на рынок в конце 2021 года. Летом фотошпионы ловили прототип гибридной модификации модели, который находился на дорожных тестах в Южной Европе. Теперь компания собирается официально представить эту новинку: производитель обозначил её как Hybrid 140, очевидно, индекс намекает на совокупную мощность установки.

На фото: прототип гибридного Dacia Jogger
1 / 2
На фото: прототип гибридного Dacia Jogger
2 / 2

Какая именно система будет у Dacia Jogger Hybrid, пока не ясно. Не исключено, что речь идёт о мягкогибридной установке, в основе которой лежит бензиновый двигатель TCe объёмом 1,3 литра мощностью 140 л.с., который агрегатирован с 12-вольтовым «электродовеском». Такая «начинка» имеется в линейке представленных на европейском рынке Renault Clio, Captur и Arkana. 

Второй потенциальный вариант – гибридная установка E-Tech, базирующаяся на бензиновом «атмосфернике» объёмом 1,6 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами: один помогает автомобилю тронуться с места, второй выступает в роли стартер-генератора. В состав этой системы входит небольшая литий-ионная батарея ёмкостью 1,2 кВт*ч. Такая техника имеется у Clio E-Tech Hybrid и Captur E-Tech Hybrid.

Предполагается, что дилеры румынской марки начнут принимать заказы на гибридную модификацию Jogger в начале 2023-го, а первые покупатели получат свои машины весной того же года.

На фото: Dacia Duster`22
1 / 3
На фото: Dacia Duster`22
2 / 3
На фото: Dacia Duster`22
3 / 3

Ещё одной анонсированной для Парижского автосалона новинкой оказалась спецверсия кроссовера Dacia Duster – Mat Edition. Фотографии будущего автомобиля в компании пока не опубликовали. Такому SUV пообещали некий новый «эксклюзивный» цвет кузова, кроме того, эта версия в «базе» получила всё доступное модели оборудование. Под капотом у этого Дастера находится бензиновый двигатель TCe объёмом 1,3 литра мощностью 150 л.с., в пару ему предлагается шестиступенчатый «робот» EDC с двумя сцеплениями.

На фото: концепт Dacia Manifesto

В рамках автосалона в Париже также пройдёт живая премьера шоу-кара Manifesto, о котором Kolesa.ru рассказывал ранее. Этот концептуальный вездеход получил безвоздушные шины, пробковый салон и чехлы-спальники на сиденьях. Известно, что у Manifesto полностью электрическая начинка, однако подробностей о ней компания пока не сообщала.

универсал кроссовер выставки новинки Dacia Dacia Jogger Renault Renault Duster

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется... 135 0 0 07.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Вдоль по трассе 60: опыт владения BMW 325i E36 Обзавестись автомобилем из культового роуд-муви «Трасса 60» – задача в нашей стране непростая. Это и длительные поиски, и «параллельный импорт», и сложная логистика, и годы мучительного ожид... 1180 6 5 06.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Range Rover Evoque I с пробегом: нержавеющий кузов, отсталая мультимедиа и слабая электрика Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими. Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но... 1764 1 2 05.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 12640 7 143 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11078 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8016 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings