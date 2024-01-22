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  • Дебютант Кирилл Шолдан обошел чемпионов дрифта на первом Зимнем кубке РДС в Москве

Дебютант Кирилл Шолдан обошел чемпионов дрифта на первом Зимнем кубке РДС в Москве

22.01.2024 84 0 0

Первый в истории зимний турнир РДС прошел на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

  • На трассе в центре Москве встретились звезды российского дрифта и молодые талантливые пилоты со всей России.
  • Данила Скоробогатов и Кирилл Шолдан выиграли квалификацию в своих группах и встретились в финале парных заездов.
  • Двукратный обладатель Кубка мира по дрифту FIA IDC и четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян вошел в число призеров Зимнего кубка РДС.

Новый сезон российского дрифта в 2024 году начался необычно рано – 19 и 20 января в Москве прошел первый в истории Зимний кубок РДС, который дал официальный старт состязаниям под эгидой Российской Дрифт Серии. Двухдневный уик-энд профессионального дрифта впервые принял Олимпийский комплекс «Лужники».

За статус победителя Зимнего кубка РДС сражались сборная звёзд российского дрифта и молодые пилоты, которые прошли стадию предварительного отбора. В квалификационную подгруппу «А» вошли чемпионы Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев, призёры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар, Тимофей Добровольский, Данила Скоробогатов, обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин, создатель легендарного проекта «Жигацарь» Федор Воробьев и руководитель Российской Дрифт Серии, пилот RDS Europe Дмитрий Добровольский. 

За право стать их соперниками в парных заездах сражались 16 молодых талантливых спортсменов подгруппы «Б». Не для всех квалификация сложилась удачно, поскольку сразу несколько пилотов – причём в обеих группах – обнулили как минимум по одной попытке. Путёвку в стадию ТОП 16 получили девять новичков подгруппы «Б», поскольку по техническим причинам Сергей Кабаргин не смог пройти квалификацию. Его место досталось Никите Кузьмичеву, ставшему девятым.

Победителями субботней квалификации стали Данила Скоробогатов, проехавший на 98 баллов в подгруппе «А», и Кирилл Шолдан с результатом 93,5 балла в подгруппе «Б». Эта пара спортсменов лучше своих соперников справилась с вызовами, которые бросил влажный зимний асфальт и близость бетонных отбойников. Оба пилота продемонстрировали агрессивный пилотаж, который по достоинству оценило судейское трио в составе Антона Новикова, Владимира Сафонова и Станислава Долгих. 

На стадии ТОП 16 именно Кирилл Шолдан стал единственным представителем подгруппы «Б», кто смог одержать победу и пройти дальше по сетке парных заездов. Все шансы присоединиться к победителю квалификации были и у Дмитрия Баландина, который встретился в ТОП 16 с Тимофеем Добровольским, – судьям потребовалось два перезаезда, чтобы выявить сильнейшего в этой дуэли. В итоге место в ТОП 8 получил пилот RDS GP Тимофей Добровольский.

Весь уик-энд участникам Зимнего кубка РДС по дрифту приходилось искать баланс между зрелищностью пилотажа и заботой о технике. Уровень сцепления с холодным асфальтом оказался выше, чем могли выдержать автомобили, поэтому без работы механики не оставались ни в пятницу, ни в субботу. Со сложностями столкнулись не только молодые пилоты, но и легенды RDS GP – не все машины прошли через испытания зимним дрифтом без потерь.

В полуфинал пробились три спортсмена подгруппы «А»: Георгий Чивчян, Данила Скоробогатов и Дмитрий Добровольский – и представитель подгруппы «Б» Кирилл Шолдан, который в ТОП 8 обошел Аркадия Цареградцева. В дуэли с Георгием Чивчяном молодой дебютант взял верх над действующим четырёхкратным чемпионом RDS GP, а в битве за третье место Чивчян оказался сильнее Дмитрия Добровольского и обеспечил себе бронзовую награду.

Судьбу победы в первом Зимнем кубке РДС по дрифту разыграли два победителя квалификации. Оба заезда прошли в плотной и острой борьбе, но ошибка Данилы Скоробогатова в роли преследователя принесла победу Кириллу Шолдану. Молодой пилот, который далеко не сразу решился на участие в турнире, в итоге одержал сенсационную победу и триумфально вписал себя в историю российского дрифта.

С точки зрения формата я очень доволен: мы дали молодым пацанам возможность погоняться с великими. Это одна из наших основных задач — вытягивать их с улиц, показывать, что настоящий кайф на автодромах, а не на дорогах общего пользования, чтобы они становились настоящими спортсменами. Конечно, парни готовились к турниру, строили свои машины всем миром. Я очень горжусь тем, что эти пацаны сегодня ездили, а победил парень, о котором раньше нигде не слышали. Безусловно, это талант!
Дмитрий Добровольский
руководитель Российской Дрифт Серии

В следующий раз спортсмены РДС встретятся уже в рамках официальных уик-эндов летних чемпионатов RDS Europe и RDS GP весной 2024 года. Первый этап RDS Europe состоится 13-14 апреля, а через две недели, 28-29 апреля, стартует чемпионат главный чемпионат страны по дрифту RDS GP, первый этап которого традиционно примет Moscow Raceway.

Зимний кубок РДС. ОК «Лужники. Топ-3:

  • 1 место – Кирилл Шолдан (ВАЗ 2102), Москва
  • 2 место – Данила Скоробогатов (ВАЗ 2104), Томск
  • 3 место – Георгий Чивчян (ВАЗ 2103), Красноярск

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