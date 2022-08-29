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  • Дебютировал большой кроссовер Volkswagen Tavendor, ещё один родственник Терамонта

Дебютировал большой кроссовер Volkswagen Tavendor, ещё один родственник Терамонта

29.08.2022 753 0 2

Несмотря на габариты новый SUV бывает исключительно с пятиместным салоном. Технику паркетник разделил с родственным VW Teramont.

 

Без камуфляжа этот кроссовер Volkswagen засветился еще весной, тогда его фото появились в базе минпрома КНР. А теперь в Поднебесной провели полноценную презентацию, «живые» снимки опубликовало местное издание Autohome. Напомним, модель назвали Tavendor: по задумке маркетологов, это имя состоит из греческого слова tavros («бык» или «телец») и испанского esplendor («пламя»). Как несложно догадаться, кросс создан специально для китайского рынка, по сути, он представляет собой укороченную разновидность местного же VW Talagon, а последний, в свою очередь, является братом трехрядного VW Teramont. То есть Tavendor будет конкурентом короткого Teramont X. Ну и напомним, что Терамонты для китайского рынка производит совместное предприятие SAIC Volkswagen, а за выпуск Talagon и Tavendor отвечает другое СП – FAW Volkswagen.

Базовый Volkswagen Tavendor на фото минпрома КНР

В основе всех перечисленных выше кроссоверов Volkswagen лежит платформа MQB с поперечным расположением мотора и основным передним приводом. Длина Tavendor равна 4936 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1756 мм. Для сравнения, длина Talagon – 5152 мм, показатель актуального китайского трехрядного Teramont – 5052 мм, пятиместного Teramont X – 4917 мм. Колесная база для всех SUV едина – 2980 мм.

Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Дизайн у VW Tavendor свой, особенности внешности – слившиеся с радиаторной решеткой фары, узкие полоски спереди, зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде плашки задние фонари. У дорогих исполнений также имеются светящиеся линии на решетке и передних крыльях, плюс у таких машин светится эмблема марки. А еще для Tavendor предусмотрен «оспортивленный» пакет R-Line: у такого SUV чуть более агрессивные бамперы, дополнительные вертикальные ходовые огни и решетка в сетку.

Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line

Внутри – крупное табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, причем последний повернут к водителю. Под экраном мультимедиа красуется тонкая линия с сенсорными же кнопками, которые отвечают за управление «климатом». Также VW Tavendor получил крохотный селектор коробки. Кроссовер бывает только пятиместным.

Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line
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Официально для VW Tavendor пока заявлен лишь один двигатель – бензиновая «турбочетверка» EA888 2.0 мощностью 186 или 220 л.с., мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кросс со 186-сильным движком имеет передний привод, более мощный вариант – полноприводный. Аналогичный турбомотор положен и родственным паркетникам, кроме того, Talagon, Teramont и Teramont X еще предложены с турбированным EA390 V6 2.5 на 299 л.с. – скорее всего, позже этот двигатель появится и у Tavendor.

Volkswagen Tavendor с пакетом R-Line

Новый Фольксваген выйдет на китайский рынок до конца текущего года, до других стран он вряд ли доберется – по крайней мере, Talagon за пределы Поднебесной так и не выбрался.

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