Бизнес ×
  • Дефицит новых машин в РФ может закончиться в ближайшие месяцы. Господдержку планируют вернуть

Дефицит новых машин в РФ может закончиться в ближайшие месяцы. Господдержку планируют вернуть

21.12.2021 36 0 0

Прогноз, касающийся решения проблемы с нехваткой микрочипов, сделали в Министерстве промышленности и торговли РФ.

 

Российский автомобильный рынок в текущем году находится в «плюсе», но вовсе не потому что дела на самом деле в этом сегменте бизнеса идут так уж хорошо. «Виной» тому так называемая низкая база: то есть серьёзный провал авторынка в предыдущем отчётном периоде (напомним, из-за пандемии коронавируса дилеры в течение нескольких месяцев 2020-го практически не продавали машины).

Как мы сообщали ранее, по данным АЕБ, в течение первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей было продано 1 439 045 машин. Этот результат на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го. Однако если сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то будет зафиксирован спад (на 8,9%).

При этом в течение последних месяцев в России наблюдается стабильный «минус», который в том числе объясняется дефицитом новых машин. Отметим, самые популярные модели, попадающие в ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей из раза в раз, имеют местную «прописку». Впрочем, с проблемой столкнулись не только российские производители: уже не первый месяц заводы по всему миру не могут полноценно функционировать из-за нехватки полупроводников.

Однако в Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что проблема с недостатком комплектующих для выпуска автомобилей будет решена в относительно скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве. Так, в Минпромторге ожидают, что «дефицит автомобилей закончится в первом квартале будущего года». Значит, ситуация точно стабилизируется после марта 2022-го.

«По крайней мере, по основным моделям дефицит пройдёт», — добавил источник агентства в министерстве. Судя по всему здесь речь о тех моделях, которые входят в рейтинг самых популярных автомобилей в РФ. Напомним, в текущем году в списке числятся выпускаемые в РФ машины брендов Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan и Mazda. Спикер также добавил, что на цены на автомобили в ближайшее время будут влиять стоимость металлопроката, автомобильных чипов, а также продолжающая дорожать логистика.

Кроме того, в Минпромторге продолжают обсуждать возвращение программы льготного автокредитования в 2022 году. Со сроками и условиями возобновления господдержки авторынка РФ ведомство намерено определиться следующей весной.

По сведениям источника ТАСС, на льготные автокредиты из бюджета в 2022 году будет выделено 10,3 млрд рублей, в 2023-ем сумма вырастет до 13,3 млрд рублей, а в 2024-ом – до 13,6 млрд рублей. Кроме того, отдельные «статьи расходов» предусмотрены для льготного автолизинга: 4,87 млрд рублей в 2022 году и по 5 млрд рублей – в 2023-ем и 2024-ом. В текущем году банки приостановили выдачу льготных автокредитов зимой, так как средства были исчерпаны.

Россия авторынок бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser 200 Здесь придётся дать спойлер: причин любить двухсотый «крузак» намного больше, чем поводов его не любить. Но нам требуется объективность, поэтому постараемся найти хотя бы пять аргументов про... 134 0 0 21.12.2021
Статьи / Авто недели Мощно, серьезно, дорого: стоит ли покупать Nissan 350Z за 1,5 миллиона Мы уже пробовали выбирать спорткары из культовых автомобильных игр – например, Nissan Skyline, Subaru Impreza, Honda S2000 и так далее. Сегодня на очереди еще одна легенда серии NFS – Nis... 452 1 0 21.12.2021
Статьи / История Вооружённый нейтралитет: армейская техника Швейцарии времен Второй мировой Небольшая страна Европы, в начале XIX века принявшая курс на «вечный нейтралитет», во время Второй мировой имела в своём распоряжении три малоизвестных автомобильных фирмы, которые в небольш... 1901 1 4 19.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18802 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17612 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Ретроавтомобили По пояс деревянный: опыт владения Oldsmobile Custom Cruiser 1983 года Культовый ретромобиль можно не только холить и лелеять, выезжая лишь в теплые и сухие деньки, но и гонять его, как в молодые годы, по горным серпантинам и с тяжелым прицепом. И все это – без... 14920 5 16 22.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
62 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings