Дефицит новых машин в РФ может закончиться в ближайшие месяцы. Господдержку планируют вернуть

Российский автомобильный рынок в текущем году находится в «плюсе», но вовсе не потому что дела на самом деле в этом сегменте бизнеса идут так уж хорошо. «Виной» тому так называемая низкая база: то есть серьёзный провал авторынка в предыдущем отчётном периоде (напомним, из-за пандемии коронавируса дилеры в течение нескольких месяцев 2020-го практически не продавали машины).



Как мы сообщали ранее, по данным АЕБ, в течение первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей было продано 1 439 045 машин. Этот результат на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го. Однако если сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то будет зафиксирован спад (на 8,9%).

При этом в течение последних месяцев в России наблюдается стабильный «минус», который в том числе объясняется дефицитом новых машин. Отметим, самые популярные модели, попадающие в ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей из раза в раз, имеют местную «прописку». Впрочем, с проблемой столкнулись не только российские производители: уже не первый месяц заводы по всему миру не могут полноценно функционировать из-за нехватки полупроводников.



Однако в Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что проблема с недостатком комплектующих для выпуска автомобилей будет решена в относительно скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве. Так, в Минпромторге ожидают, что «дефицит автомобилей закончится в первом квартале будущего года». Значит, ситуация точно стабилизируется после марта 2022-го.

«По крайней мере, по основным моделям дефицит пройдёт», — добавил источник агентства в министерстве. Судя по всему здесь речь о тех моделях, которые входят в рейтинг самых популярных автомобилей в РФ. Напомним, в текущем году в списке числятся выпускаемые в РФ машины брендов Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan и Mazda. Спикер также добавил, что на цены на автомобили в ближайшее время будут влиять стоимость металлопроката, автомобильных чипов, а также продолжающая дорожать логистика.



Кроме того, в Минпромторге продолжают обсуждать возвращение программы льготного автокредитования в 2022 году. Со сроками и условиями возобновления господдержки авторынка РФ ведомство намерено определиться следующей весной.

По сведениям источника ТАСС, на льготные автокредиты из бюджета в 2022 году будет выделено 10,3 млрд рублей, в 2023-ем сумма вырастет до 13,3 млрд рублей, а в 2024-ом – до 13,6 млрд рублей. Кроме того, отдельные «статьи расходов» предусмотрены для льготного автолизинга: 4,87 млрд рублей в 2022 году и по 5 млрд рублей – в 2023-ем и 2024-ом. В текущем году банки приостановили выдачу льготных автокредитов зимой, так как средства были исчерпаны.

