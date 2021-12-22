В предновогодней суете и долгих январских праздниках сценарии использования каршеринга разительно отличаются от привычных. Делимобиль проанализировал, как на протяжении нескольких лет в один и тот же период с конца декабря до середины января, меняются привычные маршруты, среднее время и километраж поездок. На основе собранных данных компания с 22 декабря по 14 января запускает самую масштабную омниканальную акцию во всех 11 городах присутствия – «Оливьешный Грааль».

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Последняя декада декабря – время самой активной подготовки к Новому году. Именно в этот период растет частотность поездок на одного пользователя, а их среднее время увеличивается до 50-60 минут. При этом привычный городской транспортный паттерн будних дней: утром в центр, вечером из центра – меняется. Пользователи и до работы, и после спешат в наиболее популярные торговые центры и пункты выдачи заказов, салоны красоты, кафе и рестораны, а сами маршруты поездок начинают состоять из двух и более точек с переводом автомобилей в режим ожидания для быстрого и комфортного перемещения в следующие точки. Среди аудитории пользователей также наблюдаются перемены: женская аудитория каршеринга в этот период увеличивается более чем на 15%, кроме того, активно совершать поездки начинают пользователи 40+, при том, что традиционно основное ядро составляют водители 27-35 лет.

Январские каникулы характеризуются увеличением среднего километража за одну поездку и как следствие ее длительности. В маршрутах ярким трендом становятся не внутригородские поездки, а поездки за город и даже междугородние поездки, пользователи отправляются в парки, загородные отели и пансионаты, популярные места зимнего активного отдыха. Такой поведенческий паттерн совпадает с выходными днями летнего периода. Например, рекордом лета 2021 стало увеличение поездок дальностью 150 км от Москвы с 16.000 до 42.000. Кроме роста километража и времени в дороге во время январских праздников растут и суточные аренды. Для первой рабочей январской недели характерно увеличение частотности поездок. Пользователи совершают по несколько внутригородских поездок, продолжая комбинировать их с выездами загород. В сценариях использования автомобилей комбинируются как предновогодние паттерны, так и паттерны предыдущей выходной недели.

На основе собранных данных Делимобиль запускает с 22 декабря по 14 января самую масштабную омниканальную акцию – во всех автомобилях сервиса появятся специальные раскладки, ведущие на сайт с условиями и правилами. Все задания

акции полностью совпадают с существующими пользовательскими трендами в каршеринге, разделенными на три этапа. Что позволит каждому водителю стать участником органически, просто следуя привычным паттеранм использования сервиса.



Компания придумала концепцию средневекового турнира, где все водители как рыцари на делимобилях выполняют задания и соревнуются за главный приз — «Оливьешный Грааль». И не только. – Компания придумала концепцию средневекового турнира, где все водители как рыцари на делимобилях выполняют задания и соревнуются за главный приз — «Оливьешный Грааль». И не только. – http://2022.delimobil.ru



Первым шагом необходимо произвести две поездки длительностью не менее 30 минут на автомобилях сервиса (аренда, совершенная по пакету «Суточный», учитывается как одна поездка). Пользователям, выполнившим этот челлендж, будут вручены промокоды на 20 дней использования онлайн-кинотеатра IVI + 22% скидка на автопродление подписки, а 50 случайно выбранных пользователей получат 1.000 бонусов Делимобиля. Следующим этапом пользователям необходимо совершить минимум одну поездку на делимобиле длительностью более часа. По итогам этого уровня пользователи гарантированно получат 15% скидку в интернет-магазин Lamoda, а также случайным образом будут разыграны 3.000 бонусов на счет пользователей в сервисе Делимобиль, и еще 22 сертификата Lamoda номиналом 10.000 рублей. Для участия в финальном этапе активности клиентам будет необходимо совершить поездки в течение любых пяти дней с 06 до 14 января, а сумма катания в день поездки должна быть 40 минут*. Призом для всех финалистов станут промокоды М.Видео на 10% скидку при покупке от 10.000 рублей (но не более 2.000 рублей), а также в произвольном порядке будут выбраны пользователи, которые получат 11 сертификатов М.Видео номиналом 30.000 рублей, а 5 главных случайно выбранных победителей станут обладателями смартфонов Apple iPhone 13 на 128 ГБ, и еще одному призеру будет передан автомобиль сервиса Делимобиль сроком на две недели.



Делимобиль на данный момент является лидером по численности автопарка, городам присутствия, а также по доле рынка в столице – сейчас сервис выбирают более 44% пользователей каршеринга в Москве. С последним пополнением количества автомобилей, до 20.000, Делимобиль стал компанией с самым многочисленным автопарком в России.

