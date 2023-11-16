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  • «Дело техники»: конференция Авито Спецтехника для представителей рынка комтранса и спецтехники

«Дело техники»: конференция Авито Спецтехника для представителей рынка комтранса и спецтехники

16.11.2023 21 0 0

30 ноября 2023 года в Москве пройдет ежегодная конференция «Дело техники» для представителей отрасли коммерческого транспорта и спецтехники. В рамках мероприятия топ-менеджеры и лидеры индустрии обсудят актуальные тренды, новые возможности для бизнеса и кейсы ключевых игроков рынка. Конференция будет также доступна в онлайн-формате.

На мероприятии представители Авито Спецтехники и приглашенные эксперты поделятся рыночной аналитикой и обсудят ключевые драйверы рынка. В рамках панельной дискуссии спикеры обсудят текущее состояние индустрии коммерческого транспорта и спецтехники и направления ее развития. Среди участников обсуждения – Евгений Горелый, генеральный директор ДСТ-Урал, Максим Спицын, исполнительный директор Sinoway Industrial Group, и Андрей Ковалев, руководитель Авито Спецтехники. 

Практическими кейсами в рамках конференции поделятся руководители отделов продаж и маркетинга из разных индустрий. Например, Алексей Мазуров, директор по продажам спецтехники FNGROUP, расскажет о перестроении бизнеса с фокусом на азиатский рынок. Татьяна Ширшова, директор по маркетингу DongFeng, поделится эффективными маркетинговыми инструментами и лайфхаками продвижения бренда. 

После деловой части конференции состоится награждение победителей премии Avito Special Machinery Awards. Среди заявленных номинаций – «Бренд года», «Дилер года», «Арендная компания года» и «Самая рейтинговая модель года». 

коммерческий транспорт спецтехника

 

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