День дурака в автопроме: шутят BMW, Land Rover и Toyota

День дурака в автопроме: шутят BMW, Land Rover и Toyota

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Автопроизводители продолжают упражняться в остроумии, придумывая к 1 апреля потешные новинки. В этом выпуске – лунная краска для BMW, полевая зарядка для гибридного Range Rover и кабриолет Toyota Hiace.
 

Гибридное купе BMW i8 оказалось не слишком-то коммерчески успешным, а на днях пожарным пришлось сутки держать под водой один задымивший экземпляр, чтобы не допустить распространения огня, но баварская фирма продолжает упирать на инновационность этой модели, в том числе в своём первоапрельском релизе. Британское подразделение BMW анонсировало для i8 специальную лунную краску кузова, которая позволяет подзаряжать тяговую батарею ночью, от лунного света. Такая уникальная способность якобы стала возможной благодаря интеграции в лакокрасочное покрытие революционных фотоэлектрических элементов. «Солнце село, время заряжаться!», – гласит рекламный слоган.

BMW

Напомним, что с полностью заряженной батареей BMW i8 способен проехать на электротяге до 55 км, а вот безвыхлопной пробег plug-in гибридных внедорожников Range Rover P400e и Range Rover Sport P400e составляет всего 48 км, но, по мнению разработчиков, этого вполне достаточно, чтобы совершить небольшую экологически чистую вылазку на природу.

Golden sunrise illuminating tent camping dramatic mountain landscape panorama Scotland

Специально для тех, кто решит осмотреть за рулём гибридных Рейнжей остров Скай на западе Шотландии, компания JLR соорудила самую удалённую от цивилизации зарядную станцию: она находится на возвышенности, в 24 км от ближайшей дороги. Полностью зарядить батарею от полевого терминала можно за 2 часа 45 минут, а время простоя потратить на созерцание звёзд или сон в палатке. Благодаря уникальному терминалу можно продлить время пребывания на природе с выключенным ДВС, но от разжигания костров придётся отказаться, ведь иначе пропадёт весь смысл езды на электротяге: при сжигании дров образуется СО2 – главный жупел верящих в глобальное потепление европейских экологов и климатологов, ставший причиной разворота всего мирового автопрома в сторону электромобилей и гибридов.

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Кабриолет на базе микроавтобуса Toyota Hiace тоже весьма подходящая машина для пикников. На гору он, конечно, не въедет, но семерых на поляну доставит с ветерком и комфортом, после чего – накормит: в корму встроена печь для пирогов, способная разогреваться до 250 градусов и как следует прожарить мясную начинку. Идея создания уникальной модификации пришла в голову специалистам австралийского подразделения Toyota – на местном рынке продажи Hiace пятого поколения стартуют в ближайшее время. Кабриолет планируется выпустить ограниченной серией из 2019 экземпляров. Печку для пирогов, впрочем, будут предлагать лишь в качестве опции.

Курьезы 1 апреля день дурака шутка шутки юмор BMW Land Rover Toyota
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
wladislaw msk

А в полнолуние силовая установка i8 превращается в двухтактный дизель.

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