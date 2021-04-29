Классика ×
  • Дерево, гусеницы, V8: раритетный минивэн Bombardier B7 выставлен на продажу

Дерево, гусеницы, V8: раритетный минивэн Bombardier B7 выставлен на продажу

29.04.2021 129 0 0

20 мая на аукционе The Amelia Island, который проводит компания Bonhams в американском штате Флорида, будут продавать одну из ранних моделей канадской фирмы Bombardier, 7-местный минивэн-снегоход B7 в очень приличном состоянии. Оценочная стоимость — всего 30 000 — 40 000 американских долларов.

 

На аукционе The Amelia Island будет представлено немало крутых машин — например, родстер Mercedes-Benz 540K, за который планируется выручить 5 млн долларов, а за Bombardier B7 много не получишь — уж больно специфическая машина, не всякого коллекционера интересующая. Зато не надо быть миллионером, чтобы такую завести у себя в гараже.

Знатоки истории Bombardier эту машину хорошо знают. Основатель компании Жозеф-Арман Бомбардье начал проектировать её в 1935 году, с трудом оправившись от трагической гибели сына, случившейся в январе 1934 года: у двухлетнего малыша был аппендицит, его следовало срочно отвезти в больницу, но Жозеф-Арман не смог этого сделать из-за снежной бури и мальчик умер. Чтобы избавить себя и другие семьи от подобных несчастий в будущем, Бомбардье решил спроектировать машину, которой была бы не страшна непогода и заваленные снегом дороги. Так на свет появился В7 на гусеничном ходу с направляющими лыжами в передней части, которые при желании можно было заменить колёсной осью.

Первые десять экземпляров Bombardier B7 были выпущены в 1937 году, а общий тираж модели составил несколько сотен штук. Выставленный на аукционе экземпляр, относящийся, предположительно, к 1940 году выпуска, снабжён расположенным в корме 3,6-литровым бензиновым мотором Ford Flathead V8 мощностью 90 л.с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач с переключателем на рулевой колонке.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Кузов сделан из дерева, чтобы снизить массу автомобиля. Внутри помещаются семь человек, включая, водителя. Из удобств есть только отопитель. Аукционный экземпляр имеет полностью восстановленный кузов и исправную техническую начинку, хотя пожёванная и спущенная резина указывает на то, что машина долго стояла без движения.

Bombardier B7 были тепло встречены канадскими потребителями, служили при горнолыжных курортах, возили грузы, почту, детей в школу, использовались в качестве карет скорой помощи. В общем, работали на износ, так что до наших дней дожили единицы. Существовала также 12-местная версия машины, на снегоходах В7 и В12 и вырос бизнес Bombardier.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В 1948 году власти провинции Квебек, где базировалась компания, приняли закон об обязательной чистке дорог от снега, что обрушило спрос на гусеничные машины, но глава компании не растерялся и переключился на выпуск снегоуборочных машин и прочей спецтехники. В конце 50-х появились первые образцы легких снегоходов линейки Ski-Doo с центральной цельнолитой резиновой гусеницей, позволившей радикально увеличить скорость движения по снегу. Авиационным бизнесом Bombardier занялась в 80-х.

Заинтересованных в покупке Bombardier B7 отправляем на сайт Bonhams и посмотрим, за сколько в итоге он уйдёт с молотка.

минивэн вездеход ретроавтомобили классика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты От черного доктора до ралли-марафона: хорошо ли ты разбираешься в советских универсалах? Универсалы в Советском Союзе были вещью желанной и нужной, но далеко не всегда доступной. «Двоек» выпускали маловато, до «четверки» дело дошло не скоро, да и доплачивать за «универсальный» к... 411 0 0 29.04.2021
Статьи / Практика Экономия или выброшенные деньги: стоит ли покупать бюджетную мойку высокого давления? Сегодня моечный аппарат высокого давления – весьма доступное по деньгам устройство, и многим кажется, что оно позволит им качественнее ухаживать за своим автомобилем, вдобавок экономя деньги... 1145 1 0 29.04.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Vectra C с пробегом: самоуничтожающиеся коробки и ГБЦ из вторсырья По первой части обзора Вектры С может сложиться впечатление, что это достаточно удачная машина. Да, у кузова есть слабые места, но не так много. Да, электрика имела проблемы, но их решили.... 2958 0 0 28.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152661 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 128241 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84930 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings