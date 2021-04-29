Дерево, гусеницы, V8: раритетный минивэн Bombardier B7 выставлен на продажу

20 мая на аукционе The Amelia Island, который проводит компания Bonhams в американском штате Флорида, будут продавать одну из ранних моделей канадской фирмы Bombardier, 7-местный минивэн-снегоход B7 в очень приличном состоянии. Оценочная стоимость — всего 30 000 — 40 000 американских долларов.

На аукционе The Amelia Island будет представлено немало крутых машин — например, родстер Mercedes-Benz 540K, за который планируется выручить 5 млн долларов, а за Bombardier B7 много не получишь — уж больно специфическая машина, не всякого коллекционера интересующая. Зато не надо быть миллионером, чтобы такую завести у себя в гараже.

Знатоки истории Bombardier эту машину хорошо знают. Основатель компании Жозеф-Арман Бомбардье начал проектировать её в 1935 году, с трудом оправившись от трагической гибели сына, случившейся в январе 1934 года: у двухлетнего малыша был аппендицит, его следовало срочно отвезти в больницу, но Жозеф-Арман не смог этого сделать из-за снежной бури и мальчик умер. Чтобы избавить себя и другие семьи от подобных несчастий в будущем, Бомбардье решил спроектировать машину, которой была бы не страшна непогода и заваленные снегом дороги. Так на свет появился В7 на гусеничном ходу с направляющими лыжами в передней части, которые при желании можно было заменить колёсной осью.



Первые десять экземпляров Bombardier B7 были выпущены в 1937 году, а общий тираж модели составил несколько сотен штук. Выставленный на аукционе экземпляр, относящийся, предположительно, к 1940 году выпуска, снабжён расположенным в корме 3,6-литровым бензиновым мотором Ford Flathead V8 мощностью 90 л.с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач с переключателем на рулевой колонке.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Кузов сделан из дерева, чтобы снизить массу автомобиля. Внутри помещаются семь человек, включая, водителя. Из удобств есть только отопитель. Аукционный экземпляр имеет полностью восстановленный кузов и исправную техническую начинку, хотя пожёванная и спущенная резина указывает на то, что машина долго стояла без движения.



Bombardier B7 были тепло встречены канадскими потребителями, служили при горнолыжных курортах, возили грузы, почту, детей в школу, использовались в качестве карет скорой помощи. В общем, работали на износ, так что до наших дней дожили единицы. Существовала также 12-местная версия машины, на снегоходах В7 и В12 и вырос бизнес Bombardier.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В 1948 году власти провинции Квебек, где базировалась компания, приняли закон об обязательной чистке дорог от снега, что обрушило спрос на гусеничные машины, но глава компании не растерялся и переключился на выпуск снегоуборочных машин и прочей спецтехники. В конце 50-х появились первые образцы легких снегоходов линейки Ski-Doo с центральной цельнолитой резиновой гусеницей, позволившей радикально увеличить скорость движения по снегу. Авиационным бизнесом Bombardier занялась в 80-х.



Заинтересованных в покупке Bombardier B7 отправляем на сайт Bonhams и посмотрим, за сколько в итоге он уйдёт с молотка.

