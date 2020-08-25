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Дерзкий бюджетник: Volkswagen Polo в премиальном тюнинге

25.08.2020 407 0 0

Не так давно мы представили, какой может быть самая мощная версия нового Skoda Rapid, сегодня же на очереди его «родственник» — лифтбек Volkswagen Polo.

 

В этом году стартовали продажи одной из самых актуальных новинок для российского рынка – лифтбека Polo. Моторы и трансмиссии ему достались от седана Polo предыдущего поколения, и самым мощным на сегодняшний день является «турбочетвёрка» 1.4 TSI мощностью 125 л.с. Это не самый выдающийся показатель среди представленных в России автомобилей B-класса: например, Lada Vesta Sport развивает 145 л.с., а также имеет оригинальный внешний вид. Мы решили представить, как могла бы выглядеть самая быстрая версия Polo с новым обвесом. Кстати, на рынках других стран хэтчбек Поло можно приобрести в «заряженной» модификации, имеющей приставку GTI. От стандартных моделей внешне она отличается лишь деталировкой, мы же сделали более существенно изменённый вариант.

Лифтбек получил новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и центральной частью, визуально объединённой с решёткой радиатора, которая, кстати, осталась прежней. Кузов стандартного автомобиля имеет весьма плоские боковины, поэтому мы немного расширили колёсные арки – как для визуального эффекта, так и для возможности размещения колёс большего диаметра. Пороги новые, а боковые зеркала выкрашены в чёрный цвет. Появился новый задний бампер с вертикальными элементами светотехники, расположенными по бокам, а в его нижней части – диффузор и четыре угловатых патрубка выхлопной системы. Дополняют образ узкий спойлер на крышке багажника и новые колёсные диски.

Такому автомобилю подойдёт и более мощный двигатель. Например, европейский хэтчбек Polo, не имеющий ничего общего с нашим лифтбеком, в версии GTI оснащается двухлитровым турбомотором ЕА888 третьего поколения, выдающим 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента. С ним может агрегатироваться как «механика», так и роботизированная коробка DSG.  

Европейский хэтчбек Volkswagen Polo GTI
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Европейский хэтчбек Volkswagen Polo GTI
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Сегодня в России лифтбек Volkswagen Polo представлен с тремя вариантами бензиновых моторов. Базовая модель оснащается 90-сильным 1.6, с «механикой» такой автомобиль обойдётся минимум в 792 900 рублей. 110-сильная версия с «автоматом» оценивается в 927 900 рублей, самый же дорогой 125-сильный Поло с мотором 1.4 TSI и коробкой DSG стоит от 1 069 900 руб.

Российский лифтбек Volkswagen Polo
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Российский лифтбек Volkswagen Polo
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Напомним, вчера появилась первая информация о следующем поколении Volkswagen Passat.    

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